Almanya'da ulaşım sektöründe tarihi grev!

Şehir içi ve şehirler arası otobüs, tren ve metro seferlerinin yanı sıra hava ve deniz trafiği de grevden etkilendi. Münih ve Frankfurt gibi büyük havaalanlarında uçuşlar yapılamazken, Almanya'nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn'ın uzun mesafeli tren seferleri de iptal edildi.

Grevin nedeni ise ücret artışı ve çalışma saatleri konusunda sendikaların taleplerine yanıt verilmemesi. Sendikalar, kamu çalışanlarının çalışma saatlerinin düşürülmesi, ücretlerin artırılması ve sağlık sigortası primlerinin düşürülmesi konusunda taleplerde bulunuyor.

Grev, pandeminin ekonomik sonuçlarıyla mücadele eden Almanya'da ekonomik faaliyetleri durduracak ve turizm sektöründe ciddi zararlara neden olacak gibi gözüküyor. Ayrıca, grev nedeniyle mağdur olan yolcuların sayısı da oldukça yüksek.

Almanya'da Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 9,3'e yükselmişti. Bu durum, ücret artışı taleplerinin artmasına sebep olurken, işverenlerin de bu talepleri karşılayacak finansal kaynakları bulmakta zorlanabileceği düşünülüyor.

Almanya'da ülkenin en büyük iki sendikası, Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (Verdi) ve Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası (EVG), üyeleri için yüzde 10'dan fazla maaş artışı talep ederek ulaşım sektöründe 24 saatlik uyarı grevine başladı. Grev nedeniyle toplu ulaşım neredeyse tamamen durdu ve şehir içi ve şehirler arası otobüs, tren ve metro seferleri, hava ve deniz trafiği de etkilendi. Münih ve Frankfurt gibi büyük havaalanlarında uçuşlar yapılamadı, Almanya'nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn'ın uzun mesafeli tren seferleri de iptal edildi.

Grevin sebebi, gıda ve enerji fiyatlarının yükselmesi nedeniyle üyeler için yüzde 10'dan fazla maaş artışı talebi. Almanya, Ukrayna savaşı öncesi doğal gazda büyük ölçüde Rusya'ya bağımlıydı ve yeni kaynak arayışı enerji fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Verdi yüzde 10,5 zam isterken, EVG’nin talebi yüzde 12. Müzakerelerin başlamasıyla sendikalar işverenler üzerinde baskı yaratmayı amaçlıyorlar. Almanya'daki müzakereler sonrası bu ay posta çalışanlarının maaşlarına yüzde 11,5 zam yapılmıştı.

Deutsche Bahn grevi "gereksiz ve aşırı" olarak tanımladı ve şirket sözcüsü, "Otobüs ve trenlere bağımlı milyonlarca yolcu çile çekiyor" dedi. Ancak sendikalar, maaş artışlarının önemini vurgulayarak grevin devam edeceğini belirtiyorlar.