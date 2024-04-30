18 kişinin hesabını orada bulunmayan kocasının kartıyla ödedi

Kaynak: Haber Merkezi
18 kişinin hesabını orada bulunmayan kocasının kartıyla ödedi
Yemeğe çıkan 18 kişilik kadın grubu, kartlarını bir araya getirerek ödeme yapacak kartı garsonun seçmesini istediler. Garsonun kura yöntemiyle seçtiği kart ise yemekte bulunmayan bir eşin kartı çıktı.

Hep birlikte yemeğe çıkan 18 kişilik kalabalık bir kadın grubunun hesabı ödeme şekli dikkat çekti. Kredi kartlarını büyük bir kaseye koyan grup, hesabı ödeyecek kartı garsonun seçmesini istedi.

Birlikte akşam yemeğine çıkan kadınların, hesap için düşündüğü yöntem güldürdü. Masadaki herkes kredi kartını büyük bir kaseye koydu ve hesabı almaya gelen garson bu kaseden bir kartı aldı. Kura çeker gibi kartları karıştırarak seçen garson, bütün hesabı çıkan o karttan çekti. Kuradan orada bulunmayan bir erkeğin kartının çıkması ise sosyal medyada gündem oldu. 18 kişinin hesabını eşinin kartıyla ödeyen kadın, bu anları gülerek karşıladı.

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