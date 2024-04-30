Son dakika... Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçlarındaki VAR konuşmaları açıklandı.

Açıklanan kayıtlarda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'nin gördüğü kırmızı kart da yer aldı.

Derbide Musrati, Fred'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart görmüştü.

VAR tavsiyesi ile kenara gelen hakem Volkan Bayarslan, pozisyonu izledikten sonra sarı kartını iptal ederek kırmızı kartını çıkarmıştı.

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İŞTE VAR KONUŞMASI
VAR: Volkan sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için. Bileğin büküldüğünü görüyorsun, bileğe bak.

Volkan Bayarslan: Tamam bu benim için yeterli. 28 numara, net kırmızı kart.

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