Esenyurt'ta çıkan kavgada kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

Sultaniye Mahallesi'ndeki bir rezidansta gerçekleşen olayda, tartışma sırasında kardeşini yanlışlıkla bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Emniyet güçlerinin operasyonu sonucu gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden biri olan U.Ş., kasten öldürme suçundan tutuklanırken, diğerleri ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan adli makamlara sevk edildi.

Olayın detaylarına göre, dün Esenyurt'ta gerçekleşen olayda U.Ş. ve E.Ş., internetteki eskort sitesi üzerinden çağırdıkları kadının iddia ettiği zorla tutulduğunu söyleyerek arkadaşlarıyla eve gelmişlerdi.

Ancak yaşanan kavga sonucu U.Ş'nin yanlışlıkla kardeşini bıçaklamasıyla trajik bir sonuç ortaya çıktı.