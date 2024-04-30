Hakkari'de üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ne bağlı ekipler, 10 günden beri yoğun bir mesai harcayarak 3 bin 352 rakımlı yolun temizlenmesi için çaba sarf ediyor.

Bölgede yer yer 6 metrelik kar örtüsü ile karşılaşan ekipler, şimdiye kadar yaklaşık 10 kilometrelik bir bölümü kardan arındırdılar. Ancak kalan 5 kilometrelik kısımda çalışmalarını sürdürüyorlar.

Ekipler, kar örtüsünün yüksekliği sebebiyle zorlu bir ilerleme süreci yaşıyorlar. Ancak, bu zorlu koşullarda yürütülen çalışmaları belgelemek adına cep telefonlarıyla görüntüleri kaydediyorlar.