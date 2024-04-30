Hakkari'de üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA
Hakkari'de üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Varkavik Tepe Üs Bölgesi yolunun açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ne bağlı ekipler, 10 günden beri yoğun bir mesai harcayarak 3 bin 352 rakımlı yolun temizlenmesi için çaba sarf ediyor.

Bölgede yer yer 6 metrelik kar örtüsü ile karşılaşan ekipler, şimdiye kadar yaklaşık 10 kilometrelik bir bölümü kardan arındırdılar. Ancak kalan 5 kilometrelik kısımda çalışmalarını sürdürüyorlar.

Ekipler, kar örtüsünün yüksekliği sebebiyle zorlu bir ilerleme süreci yaşıyorlar. Ancak, bu zorlu koşullarda yürütülen çalışmaları belgelemek adına cep telefonlarıyla görüntüleri kaydediyorlar.

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