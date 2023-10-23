Almanya’da yeni bir parti kuruluyor

Almanya’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana muhalif siyasetin sadık üyesi olan Sahra Wagenknecht, yeni bir parti kuracağını açıkladı. Muhalefetteki Sol Parti milletvekili Wagenknecht, partisinden ayrılarak kendi adını taşıyan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) adında bir parti kuracağını duyurdu.

Wagenknecht, hali hazırda 9 milletvekilinin yer aldığı partisinin 2024 yılının başında kurulacağını ve Haziran ayında yapılacak Avrupa seçimlerine katılmayı planladığını belirtti. Düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan 54 yaşındaki Wagenknecht, Almanya’daki kontrolsüz göçü eleştirerek, “İşlerin bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Aksi takdirde 10 yıl sonra ülkemizi tanıyamayacağız” ifadelerini kullandı. Wagenknecht, kontrolsüz göçün, okullarda ve özellikle yoksul mahallelerdeki durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı. Wagenknecht, yeni partisinin hayat pahalılığına neden olan kör ve gelişigüzel eko-aktivizmden de keskin bir şekilde ayrılacağını söyledi.

Kökleri hem Doğu Alman komünizmine hem de Batı Alman işçi hareketine dayanan Sol Parti’nin uzun zamandır iç çatışmalarla parçalandığı belirtilirken, partinin oy oranı, parlamentoda temsil edilmenin önündeki yüzde 5’lik barajın etrafında seyrediyor. Analistler, Wagenknecht’in kurması beklenen BSW’yu, göç krizi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle gücü artan sağ Almanya için Alternatif (AFD) Partisi’ne potansiyel bir tehdit olarak görüyor.