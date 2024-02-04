Alman basınından flaş iddia. Mesut Özil siyasete mi atılıyor?

Almanya'da yayın yapan Bild am Sonntag'ın iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimler tarafından kurulduğu iddia edilen DAVA Partisi'nin Almanya'daki seçimler için bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski Almanya A Milli Futbol Takımı oyuncusu Mesut Özil'i kampanya yüzü olarak kullanmayı düşündüğünü öne sürdü.

MESUT ÖZİL'İ KAMPANYA YÜZÜ YAPACAKLAR İDDİASI

Bild am Sonntag Gazetesi özellikle Türk asıllı Alman seçmen için 35 yaşındaki Özil'in tercih edildiğini yazarken, partinin seçimlere katılabilmesi için 18 Mart'a kadar 4000 imza toplaması gerektiğini belirtti. DAVA'nın liste başı adayı Fatih Zingal toplumda var olan sorunları tespit etmek için kullanılabilecek ünlüler olduğunu dile getirirken Mesut Özil'i de örnek gösterdi.

"ÖZİL'İN DAVA İÇİN KAMPANYA YÜZÜ OLMASINDAN ELBETTE ÇOK MUTLU OLURUZ"

Zingal Mesut Özil için, "O iyi bir adam, biz onun harika olduğunu düşünüyoruz. Almanya Milli Takımı için çok şey yaptı. Harika bir futbolcu, harika bir halk figürü" ifadelerini kullandı.

Zingal, "Özil'in DAVA için kampanya yüzü olmasından elbette çok mutlu oluruz. Özil ile DAVA'nın programının ne olduğunu açıkça görebilirsiniz, Alman toplumunda tanınıyorsunuz, milli takımın oyun kurucususunuz, mükemmel bir şekilde entegre olduğunuz düşünülüyor. Ve bir günden diğerine dışlanıyorsunuz" İfadelerini kullandı.

ERDOĞAN ÖZİL'İ DESTEKLEMİŞTİ

Geçmiş yıllarda Almanya Milli Takımı'nı ırkçılıkla suçlayan Özil'i o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklemişti. Erdoğan, 2018 yılında, "Özil'in gözlerinden öperim. Mesut'un açıklamalarının arkasındayım" ifadelerini kullandı.