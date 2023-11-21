Almanya’daki hastanede Türk bebeği kaçırma skandalı

Almanya’da dün bir klinikten Esma ve Barış Kocaman çiftinin 1 aylık bebeğini kaçıran 18 yaşındaki Bulgar olduğu açıklanan genç kız, saatler sonra bebeği teslim etti.

KAYNAK: İHA
Almanya’daki hastanede Türk bebeği kaçırma skandalı

Almanya’nın Hamburg şehrindeki Helios Mariahilf Kliniğinden gece saatlerinde bebek kaçırma skandalı yaşandı. Hamburg'da Bulgar olduğu açıklanan 18 yaşındaki genç bir kız, Esma ve Barış Kocaman çiftinin 1 aylık bebeğini hastane odasından kaçırdı. Edinilen bilgiye göre, önce Esma Kocaman adlı annenin odasına gelerek “Aileniz size yemek getirdi, giriş kapısında bekliyor” diyerek anneyi odadan uzaklaştıran 18 yaşındaki adı açıklanmayan genç kız daha sonra bebeği alarak kayıplara karıştı. Hastane görevlisinin kıyafetini giydiği için dikkat çekmeyen genç, 4 saat sonra bebeği hastanenin acil servisine teslim etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, kızın bebeği kaçırdığı esnada psikolojik sorunlar yaşadığı kaydedildi. Genç kız gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

aw081317-02.jpg

Bebeğin dedesi Zonguldak-Devrekli olan ve bir dönem Hamburg Zonguldak spor başkanlığını yapan Yılmaz Kocaman, İHA’ya yaptığı açıklamada “13 Ekim’de doğan Azra adındaki torunum ateşlendiği için 2 gün önce hastaneye yatırıldı. Makinalara bağlıydı. Torunumu kaçıran kişi ‘baban yemek getirdi’ diye gelinimi kandırmış ve alt kata göndermiş. Üzerinde beyaz önlük olduğu için gelinim de hiç şüphelenmemiş. Odaya geldiğinde çocuğu göremeyince görevlileri aradığında bilmediklerini söylemişler. Gelinim daha sonra bizi ve polisi arayarak çocuğunun kaçırıldığını haber verdi” dedi. Çevresine haber veren Kocaman, “Kısa sürede tanıdıklar ve spor camiasındaki dostlarımız hastanede toplandık. Her yerde bebeği aradık ama bulmadık. Polis gerekli aramaları yeterince yapmadı. Üstelik kalabalık olduğumuz için bizi dağıtmaya çalıştı” dedi. Dört saat sonra torununun hastaneye getirildiği haberine sevinen Yılmaz Kocaman, “Kız elini kolunu sallayarak bebeği alıp ablası ve eniştesinin evine götürmüş. Duyduğumuza göre çevresindekilere ‘hamileyim, çocuğum olacak’ diyormuş. Ablasına da ‘bak çocuğum oldu’ diyerek bizim bebeği göstermiş. Onlarda ‘bunu nereden aldın, götür yerine bırak’ deyince 4 saat sonra bebeğimizi geri getirdiler. Torunumun zaten ateşi vardı ve makinalara bağlıydı. Çok zor anlar yaşadık” dedi.

aw081317-03.jpg

Olaydan sonra torununun tekrar tedavi altına alındığını, gelininin ise olayın etkisiyle fenalaştığını belirten Kocaman “Hepimiz perişan haldeyiz. Hala olayın şokunu yaşıyoruz. Hiç tanımadığımız biri odamıza kadar girip bebeğimizi kaçırıyor. Polisler bu konuda çok vasat davrandılar. Almanya’da güvenlik zaafları çok açık” dedi. Kocaman, konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade etti.

aw081317-04.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Tunceli'de feribot seferleri normale döndü Gündem
Tunceli'de feribot seferleri normale döndü
Osmanlı ile Rusya arasındaki savaşı engelleyen şifre. Süs sanılan semboller aslında şifreymiş Gündem
Osmanlı ile Rusya arasındaki savaşı engelleyen şifre. Süs sanılan semboller aslında şifreymiş
Irak'ta ABD üssüne İHA'lı saldırı Dünya
Irak'ta ABD üssüne İHA'lı saldırı
Büyükçekmece'de iş makinesinin çarptığı kadın öldü Gündem
Büyükçekmece'de iş makinesinin çarptığı kadın öldü
Tedaviyi beğenmedi. Kadın diş hekimine kabusu yaşattı Gündem
Tedaviyi beğenmedi. Kadın diş hekimine kabusu yaşattı
Yahudilerin sanılan ve parası verilip yere dökülen Coca Cola Anadolu Grubu'nun Ekonomi
Yahudilerin sanılan ve parası verilip yere dökülen Coca Cola Anadolu Grubu'nun
Kars’ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladı Yaşam
Kars’ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladı