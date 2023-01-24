Almanya'daki uyarı grevi THY uçuşları Berlin uçuşlarını etkiledi

THY Berlin'e yarın yapacağı bazı seferler grev nedeniyle iptal etti.Türk Hava Yolları (THY), Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlilerinin yapacağı uyarı grevi nedeniyle yarın Berlin’e yapacağı bazı uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlilerinin yapacağı uyarı grevi nedeniyle yarın Berlin’e yapacağı bazı uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti.

İptal edilen seferlerle ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden bugün açıklama yapıldı. Açıklamaya göre; THY, yarın İstanbul Havalimanı'ndan Berlin'e bugün yapacağı TK1721, TK1723, TK1725, TK1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.

Anadolujet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı TK7728 sefer sayılı Berlin uçuşu da karşılıklı olarak iptal etti.