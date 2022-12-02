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Alacağı tazminat merak konusu oldu: THY şirketinin 316 bin TL maaşlı mobilyacı genel müdür yardımcısı görevden alındı

Asıl mesleği mobilyacılık olan ve Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olan Ahmet Çalışkan’ın SunExpress Genel Müdür Yardımcılığı görevi sona erdi. İYİ Parti İBB Meclisi Üyesi Ali Kıdık, Çalışkan’ın 316 bin lira maaş aldığına dikkat çekerek görevi sona erdikten sonra alacağı tazminatı sorguladı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 13:09
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Alacağı tazminat merak konusu oldu: THY şirketinin 316 bin TL maaşlı mobilyacı genel müdür yardımcısı görevden alındı

Alacağı tazminat merak konusu oldu: THY şirketinin 316 bin TL maaşlı mobilyacı genel müdür yardımcısı görevden alındı
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THY ve Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan Sunexpress’in Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan görevden alındı. Yerine gelen Tuncay Eminoğlu, 1 Aralık itibariyle göreve başladı.

Sunexpress konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ahmet Çalışkan, göreve başladığı 2015 yılından bu yana SunExpress’in istikrarlı ve başarılı bir şekilde büyümesine önemli katkılarda bulundu. Çalışkan’a özverili çalışmaları için teşekkür ederiz. Yerine atanan Tuncay Eminoğlu’nun SunExpress’in devam eden büyüme hikayesinde önemli rol oynayacağına yürekten inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

MOBİLYACILIKTAN GELİYORDU

SunExpress’teki görevi sona eren Ahmet Çalışkan havayolu sektöründen gelen bir isim değildi. Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olan Çalışkan mobilyacılıktan geliyordu.

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, ağustos ayında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Çalışkan’ın maaşının 17 bin 500 euro olduğunu söylemişti. Kıdık, “Asıl mesleği mobilyacılık olan ve fakat Kartal İmam Hatip Mezunu sıfatından dolayı THY’nin yüzde 50 ortaklığı bulunan Sunexpress’te Genel Md. Yrd.cılığı yapan Ahmet Çalışkan’ın 17.500 Euro yani 316.000 TL maaş aldığını biliyor muydunuz?” demişti.

“TAZMİNATI NE KADAR OLACAK”

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Kıdık, Çalışkan’ın görevine son verilmesi sonrası çarpıcı bir ayrıntıya dikkat çekti. Kıdık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çalışkan’ın alacağı tazminatı sorgulayarak şunları söyledi:

“Mobilyacı görevden alındı. Aşağıdaki twiti attığımda 316 bin TL maaş alıyordu. Şimdi merak ettiğim şu; acaba ne kadar tazminat aldı?”

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1950
2.12.2022 14:10
İşte bu ülke böyle soyuluyor, 50 asgari ücret alıyor, birde utanmadan milyonlar alacak, ey akp-MHP oy verenler, gözleriniz görmüyor, kulaklarınız da duymuyor mu??  
 
A.Aydın
2.12.2022 13:50
Sevgili Akp'liler Fakir Fukaraya 3.500 TL lütufmuş gibi verilirken,bazı muhteremlere 316.000 TL maaş verilmesi Vijdanlarınızı kanatmıyor mu?  
 
acenteci
2.12.2022 13:34
gerçekten çok çalışkanmış  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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