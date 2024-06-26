Almanya'dan savaş uyarısı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Beyrut ziyareti kapsamında Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib'le bir araya geldi.

İki bakan, Lübnan ve İsrail arasındaki durumu değerlendirdiği görüşmede, çatışmaların tırmanmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla gereken çabaların gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Almanya'nın İsrail ile karşılıklı çatışmalar sebebiyle Lübnan’ın güneyindeki olaylara karşı endişeli olduğunu belirten Baerbock, özellikle İsrail ve Lübnan'daki tarafların ateşkesi reddetmesi halinde çıkmaz bir yola girilebileceğine ilişkin uyarılarda bulundu.

"HERKES İÇİN TEHLİKE..."

Baerbock, ateşkes anlaşmasına varılmazsa bunun herkes için tehlike oluşturacağını; bunun sadece Lübnan-İsrail değil, bölgesel bir savaş projesini kapsadığı noktasında uyardı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ise, Lübnan’ın şu anda karşı karşıya olduğu zorlukların gölgesinde olduğunu ve her zaman barış yanlısı çözümler için çabaladığını ifade etti. Buhabib, ülkesi için uluslararası desteğin harekete geçirilmesi ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi için çağrıda bulundu.