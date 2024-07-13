Almanya’yı fırtına vurdu

Kaynak: AA
Almanya’yı fırtına vurdu

Dün akşam ve gece boyunca Almanya'nın bazı bölgelerinde yaşanan şiddetli fırtına ve dolu yağışı, ülke genelinde önemli olumsuz etkilere yol açtı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Telgte kentinde halk, sosyal medya üzerinden evde kalmaları konusunda uyarıldı. Kentte fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, binalarda ciddi hasarlar meydana geldi ve 51 numaralı karayolu trafiğe kapatıldı.

Bavyera ve Baden Württemberg eyaletlerinde de şiddetli yağmur ve dolu yağışı su baskınlarına yol açtı. Kempten kentinde dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, trafik aksadı.

Ludwigsburg, Rems-Murr ve Calw bölgelerinde şiddetli yağmur sonucu caddelerde ve binaların bodrum katlarında su baskınları yaşandı; dolu yağışı ise binaların çatılarında hasara neden oldu. Calw bölgesine bağlı Ostelsheim beldesinde bir ağacın devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

Münih ve Regensburg bölgelerinde planlanan açık hava etkinlikleri iptal edildi. Rosenheim kentinde de şiddetli yağışlar nedeniyle evlerin bodrum katları ve sokaklar su altında kaldı, ağaçlar caddelere ve tren raylarına devrildi.

Son Haberler
Kara elmas ocakları kapatıldı Gündem
Kara elmas ocakları kapatıldı
Mehmet Şimşek gözüne onları kestirdi. Bu vergiyi herkes destekleyecek Ekonomi
Mehmet Şimşek gözüne onları kestirdi. Bu vergiyi herkes destekleyecek
Ayakkabı nasıl seçilir? Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeli? Gündem
Ayakkabı nasıl seçilir? Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeli?
Otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı Gündem
Otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı
İsrail ‘Güvenli bölge’ ilan ettiği yeri vurdu. Hamas komutanını hedef aldı 71 kişiyi öldürdü Dünya
İsrail ‘Güvenli bölge’ ilan ettiği yeri vurdu. Hamas komutanını hedef aldı 71 kişiyi öldürdü
Banyoda doğurdu çöpe attı Gündem
Banyoda doğurdu çöpe attı