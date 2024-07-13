Almanya’yı fırtına vurdu

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Telgte kentinde halk, sosyal medya üzerinden evde kalmaları konusunda uyarıldı. Kentte fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, binalarda ciddi hasarlar meydana geldi ve 51 numaralı karayolu trafiğe kapatıldı.

Bavyera ve Baden Württemberg eyaletlerinde de şiddetli yağmur ve dolu yağışı su baskınlarına yol açtı. Kempten kentinde dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, trafik aksadı.

Ludwigsburg, Rems-Murr ve Calw bölgelerinde şiddetli yağmur sonucu caddelerde ve binaların bodrum katlarında su baskınları yaşandı; dolu yağışı ise binaların çatılarında hasara neden oldu. Calw bölgesine bağlı Ostelsheim beldesinde bir ağacın devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

Münih ve Regensburg bölgelerinde planlanan açık hava etkinlikleri iptal edildi. Rosenheim kentinde de şiddetli yağışlar nedeniyle evlerin bodrum katları ve sokaklar su altında kaldı, ağaçlar caddelere ve tren raylarına devrildi.