Almanya’yı sığınmacı korkusu bastı. ''Erdoğan'a her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var'' dediler

Erdoğan’ın Almanya ziyareti öncesi Bild Gazetesi’nde çarpıcı bir analiz yayınlanırken, ‘‘Türkiye Avrupa’ya gitmek isteyen milyonlarca mülteciye bakıyor. Erdoğan’a her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var’’ denildi.

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Almanya’yı sığınmacı korkusu bastı. ''Erdoğan'a her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var'' dediler

Küresel ekonomik darboğazla birlikte tüm dünyanın baş krizlerinden bir tanesi de göç sorunu. Yaşanan savaşlar, iklim temelli sorunlar, ekonomik sebeplerle birlikte her yıl milyonlarca insan göç etmek durumunda kalıyor.

Bu süreçten en çok etkilenen ülkelerin başında ise uzak ara Türkiye geliyor. Özellikle 2011 yılında Suriye’de yaşanan iç savaşla birlikte milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapmak zorunda bırakılan Türkiye yeni göç akınlarıyla da karşı karşıya. Aynı zamanda ülke içerisindeki sığınmacı ve mültecilerin de Avrupa’ya geçişini önlemekle uğraşıyor.

Cuma günü Almanya’ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyareti öncesi, ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Bild’de önemli bir haber yayınlandı.

‘Erdoğan ikilemi’ başlığıyla yayınlanan analiz haberde bir taraftan Erdoğan’ın HAMAS’a verdiği destek sebebiyle eleştiri getirilirken, diğer taraftan da Avrupa’ya özellikle de Almanya’ya yönelik sığınmacı krizini önleyebilmesi için Erdoğan’a her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var ifadeleri kullanıldı.

Haberin ilgili kısmında, ‘’Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü Olaf Scholz'u ziyaret ediyor. Bu gerçekten iyi olabilir mi? Ne yazık ki evet, özellikle de dünyadaki durum hükümetimizi taviz vermeye zorladığı için. Türkiye, aksi takdirde AB'ye gidecek milyonlarca mülteciye destek sağlıyor. Artan sığınmacı sayısı göz önüne alındığında, Erdoğan'a her zamankinden daha acil ihtiyacımız var’’ denildi.

Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğunun hatırlatıldığı haberde, ‘Türkiye bir NATO üyesidir ve Suriye ve Irak sınırlarıyla güneydoğu kanadını güvence altına almaktadır’ ifadeleri kullanıldı.

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