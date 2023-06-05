Alparslan Bayraktar kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü mecliste yemin ederek yeni kabine üyelerini açıkladı. Buna göre Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu. Peki, Alparslan Bayraktar kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hangi görevlerde bulundu?

Alparslan Bayraktar kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Alparslan Bayraktar kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hangi görevlerde bulundu?

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Alparslan Bayraktar, lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans dereceleri alan Alparslan Bayraktar, doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde “enerji ekonomisi ve politikası” alanında yaptı.

2016-2018 yıllarında Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevini yürüten Alparslan Bayraktar, 2010-2016 yıllarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) Kurul üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurt içinde ve dışında özel sektörde çalıştı.

Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Alparslan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yaptı. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütüyor.

ALPARSLAN BAYRAKTAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

67. Dönem Hükümeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın bulunduğu görevler şu şekilde:

- 2010-2016 arası Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliği

- 2016-2018 arası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

- 2022 TPAO, EPİAŞ Yönetim Kurulu üyesi, KARDEMİR ve KARDÖKMAK’ın Yönetim Kurulu Başkanı.

- 2018-2023 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı

- 2023 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

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