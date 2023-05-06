Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş: Şu andaki MHP, Türkeş'i temsil etmiyor

İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Ayyüce Türkeş, Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programında açıklamalarda bulundu.

“MHP'NİN TÜRKEŞ ÇİZGİSİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Kendisine teklifin Meral Akşener'den geldiğini belirten Türkeş, “MHP size teklifte bulunsaydı kabul eder miydiniz” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Ben MHP'nin Türkeş çizgisinde olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Sinan Ateş cinayetinden sonra, benim temsil ettiğim cami da bunu gördü ki, hiçbir şekilde Alpaslan Türkeş, hukukun üstünlüğünü savunan, kaba kuvvetten yana olmayan, kendisi için hizmet etmiş, ülkü ocakları başkanlığı yapmış kıymetli bir akademisyenin, kaba tabirle aşağılık bir şekilde katledilmesine hiç tepki vermeden durma noktasında olup, bu davranışı kabullenme şeklinde olan insanlarla Alpaslan Türkeş aynı kefede olamaz. Benim siyasete girmeme de Sinan Ateş cinayeti de neden oldu açıkçası. Türkeş'in kesinlikle kabul etmediği tanımlar, tutumlar sergilenmekte. MHP şu anda o ruhu kaybetmiş, sadece M, H ve P harflerinden oluşan bir parti olarak görüyorum. Tabii ki tüzel kişiliği benim için çok farklıdır. Babamın kurduğu bir partidir. Şu andaki MHP, Türkeş'i temsil etmiyor, Türkeş misyonunda değil ve Türkiye'deki bu ayrıştırıcı, bölücü ve hukuku ayaklar altına alıcı tavrı hiçbir Türkeş de kabul edemez.”

Ayyüce Türkeş, MHP ve Sinan Ateş cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu.

“Şu andaki MHP, Türkeş'i temsil etmiyor, MHP, şu anda M, H, ve P harflerinden oluşmuş bir parti" diyen Türkeş, "Neden MHP'den aday olmadınız” sorusunu yanıtladı.

Soruşturmada adı geçen MHP'li Olcay Kılavuz tekrar MHP'den aday olmuştu. Türkeş, bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu belirtti.

Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Sinan Ateş suikastına ilişkin MHP'ye tepki göstermişti. Cinayetin destekçilerinin hala korunduğunu yazan Taş, “Babamın kemikleri sızlıyor” demişti.