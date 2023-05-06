Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş: Şu andaki MHP, Türkeş'i temsil etmiyor

İYİ Parti’den Adana milletvekili adayı olan Ayyüce Türkeş, “Şu andaki MHP, Türkeş'i temsil etmiyor, Türkeş misyonunda değil” sözlerini kullandı.

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş: Şu andaki MHP, Türkeş'i temsil etmiyor

İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Ayyüce Türkeş, Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programında açıklamalarda bulundu.

“MHP'NİN TÜRKEŞ ÇİZGİSİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Kendisine teklifin Meral Akşener'den geldiğini belirten Türkeş, “MHP size teklifte bulunsaydı kabul eder miydiniz” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Ben MHP'nin Türkeş çizgisinde olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Sinan Ateş cinayetinden sonra, benim temsil ettiğim cami da bunu gördü ki, hiçbir şekilde Alpaslan Türkeş, hukukun üstünlüğünü savunan, kaba kuvvetten yana olmayan, kendisi için hizmet etmiş, ülkü ocakları başkanlığı yapmış kıymetli bir akademisyenin, kaba tabirle aşağılık bir şekilde katledilmesine hiç tepki vermeden durma noktasında olup, bu davranışı kabullenme şeklinde olan insanlarla Alpaslan Türkeş aynı kefede olamaz. Benim siyasete girmeme de Sinan Ateş cinayeti de neden oldu açıkçası. Türkeş'in kesinlikle kabul etmediği tanımlar, tutumlar sergilenmekte. MHP şu anda o ruhu kaybetmiş, sadece M, H ve P harflerinden oluşan bir parti olarak görüyorum. Tabii ki tüzel kişiliği benim için çok farklıdır. Babamın kurduğu bir partidir. Şu andaki MHP, Türkeş'i temsil etmiyor, Türkeş misyonunda değil ve Türkiye'deki bu ayrıştırıcı, bölücü ve hukuku ayaklar altına alıcı tavrı hiçbir Türkeş de kabul edemez.”

Ayyüce Türkeş, MHP ve Sinan Ateş cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu.

“Şu andaki MHP, Türkeş'i temsil etmiyor, MHP, şu anda M, H, ve P harflerinden oluşmuş bir parti" diyen Türkeş, "Neden MHP'den aday olmadınız” sorusunu yanıtladı.

Soruşturmada adı geçen MHP'li Olcay Kılavuz tekrar MHP'den aday olmuştu. Türkeş, bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu belirtti.

Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Sinan Ateş suikastına ilişkin MHP'ye tepki göstermişti. Cinayetin destekçilerinin hala korunduğunu yazan Taş, “Babamın kemikleri sızlıyor” demişti.

İlgili Haberler
Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz: Bir oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oyum İYİ Parti'ye
Alparslan Türkeş'in 2 çocuğu Sinan Ateş'in evinde: And olsun ki hesabını soracağız
Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Fareli fırına şok eden ceza Güncel
Fareli fırına şok eden ceza
Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’e afakanlar bastıracak açıklama Siyaset
Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’e afakanlar bastıracak açıklama
1 yıl arayla akciğer ve yemek borusu kanserine yakalandı. Her iki kanseri de böyle yendi Sağlık
1 yıl arayla akciğer ve yemek borusu kanserine yakalandı. Her iki kanseri de böyle yendi
Kosova'da Türk vatandaşları sandık başına gitmeye başladı Güncel
Kosova'da Türk vatandaşları sandık başına gitmeye başladı
Anneler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 2023 Anneler Günü mesajları… Keşfet
Anneler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 2023 Anneler Günü mesajları…
Zabıtayı gören kaçacak delik aradı Güncel
Zabıtayı gören kaçacak delik aradı