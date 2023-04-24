Alparslan Türkeş'in 2 çocuğu Sinan Ateş'in evinde: And olsun ki hesabını soracağız

Alparslan Türkeş’in 2 çocuğu olan Ayyüce Türkeş ile Ahmet Kutalmış Türkeş, suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti. Ayyüce Türkeş, "Rabbim şahit olsun hesabını soracağım And olsun ki; Ayyüce Türkeş bu davanın takipçisidir!” dedi.

Alparslan Türkeş'in 2 çocuğu Sinan Ateş'in evinde: And olsun ki hesabını soracağız

İYİ Parti’nin Adana Milletvekili Adayı olan Ayyüce Türkeş ile AKP İstanbul eski milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş, Ankara’da suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in Bursa’da yaşayan ailesini ziyarete gitti.

AYYÜCE TÜRKEŞ: HESABINI SORACAĞIM

Ayyüce Türkeş, “Bursa’da Sinan ateşin evini ve mezarlığını ziyaret ettim. Sinan’ımızı, ocağımızı söndürdünüz. Senin varlığını, vatan sevgini, dava adamlığını, aile ve çocuklarına düşkünlüğünü biliyoruz. Rabbim şahit olsun hesabını soracağım And olsun ki; Ayyüce Türkeş bu davanın takipçisidir!” dedi

MUSA ATEŞ: SİNAN'A SİLAH TAŞI DERDİM, 'BEN KATİL DEĞİLİM' DERDİ

Sinan Ateş'in acılı babası Musa Ateş de Ayyüce Türkeş ve Ağabeyi Ahmet Türkeş'in ziyaretinden çok memnun olduğunu söyledi. Rahmetli Alparslan Türkeş'i görmüş olduğunu söyleyen Baba Musa Ateş, "Başbuğun kızı ve oğlu olarak acımızı paylaşmanızdan dolayı Allah razı olsun. Tek ümidimiz, katillerin ve azmettiricilerin yakalanacağına olan inancımızdır. Başımıza bunun geleceğini tahmin edebilseydim. Bizzat kendim oğlumun başında gece gündüz nöbet tutardım. Bu nasıl ve neyin intikamıdır ki soruşturma dosyasında aralarında milletvekilinin de olduğu 22 kişinin aşı geçiyor. Aklım hafsalam almıyor, kurşunun içerden gelmesi en acı olanı. Silah bile taşımazdı Sinan'ım, ben ısrar ettiğimde de 'Baba ben katil değilim' derdi. O kadar da kendine güvenirdi" ifadelerini kullandı.

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