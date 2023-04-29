Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz: Bir oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oyum İYİ Parti'ye

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz, "Bir oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oyum İYİ Parti'ye" açıklamasını yaptı.

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz: Bir oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oyum İYİ Parti'ye

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri ve Ülkü Ocakları’nın eski Başkanı Alparslan Yılmaz, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala tercihini açıkladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oyum İYİ Parti'ye" ifadelerini kullandı.

“TÜRKÜ TÜRK YÖNETSİN”

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ben Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri, eski Ülkü ocakları başkanı başbuğ Alparslan Türkeş’in özel eğitim öğrencisi Alparslan Yılmaz; bir oyum Kemal Kılıçdaroğluna bir oyum iyi partiye. Türkü Türk Yönetsin.. "

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