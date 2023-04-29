Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz: Bir oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oyum İYİ Parti'ye

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz, "Bir oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oyum İYİ Parti'ye" açıklamasını yaptı.