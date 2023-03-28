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Alper Boğuşlu Trabzonspor teknik ekibine dahil oldu

Trabzonspor'un ve milli takımın eski kaleci antrenörü Alper Boğuşlu, Orhan Ak'ın teknik ekibine dahil oldu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 00:02
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Alper Boğuşlu Trabzonspor'da

Alper Boğuşlu Trabzonspor teknik ekibine dahil oldu
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Trabzonspor Orhan Ak ile teknik direktörlük konusunda devam kararı aldı.

Bu karar sonrası bordo-mavili takım, eski kalecisi ve eski kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'yu Orhan Ak'ın teknik ekibine dahil etti.

Alper Boğuşlu, A Milli Takım'ın da kaleci antrenörlüğünü yapmıştı.

ALPER BOĞUŞLU KİMDİR?
1962 Trabzon Akçaabat doğumlu olan Alper Boğuşlu Trabzonspor alt yapısında futbola başladı. 5 sezon boyunca Trabzonspor forması giydi ve 2 şampiyonluk kadrosunda yer aldı. Ayrıca Göztepe, Kayserispor ve Kocaelispor formaları giydi.Futbolu bıraktıktan sonra kaleci antrenörlüğü yapan Alper Boğuşlu uzun yıllar Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. Tolga Zengin ve Onur Kıvrak gibi kalecilerin yetişmesinde büyük paya sahip. Fatih Terim'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından Milli Takım kaleci bölümünün başına getirildi. Milli Takım'larda görev yaptı.

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