Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta başladığı uzay yolculuğunu başarıyla tamamladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

GÖREV SÜRESİNDE 13 DENEY YAPTI

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmış, yolculuğu yaklaşık 36 saat sürdü.

Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmış; 14 günlük görev süresi boyunca 13 farklı deneyi tamamlamıştı.

DÖNÜŞÜ 3 KEZ ERTELENDİ

Hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle dönüşü 3 kez ertelenen ve uzayda 4 gün fazladan kalan Alper Gezeravcı ile Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü 7 Şubat'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmıştı.

47 saatlik dönüş yolculuk sonrası ardından cuma akşamı ABD'nin Florida açıklarında okyanusa iniş yaptı.

BAKAN KACIR DUYURMUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milyonların merakla beklediği bu soruyu yanıtladı. Sağlık kontrolleri tamamlanan Gezeravcı'nın bugün Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.