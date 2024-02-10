Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günde Türkiye'nin insanlı ilk misyonunu tamamlayarak dünyaya dönen Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yla canlı bağlantı ile görüşen Erdoğan, "Maşallah, dünya ile buluştun." diyerek sözlerine başladı.

Görevi başarıyla tamamladığı için Gezeravcı'ya teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Ankara'ya geldiğinizde de baş başa görüşüp bize bütün bu süreci etraflıca anlatırsan, bundan da ayrıca mutlu oluruz. Bundan sonra da üzerinde çok önemli görevler olacak." diye konuştu.

Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sağlık, sıhhat noktasında bir sıkıntı var mı?" diye sorması üzerine, "Çok şükür her şey gayet güzel Sayın Cumhurbaşkanım. Hatta burada karşılama yapan doktorlarımız da şaşırdı. Bir müddet daha adaptasyon süremin uzun olmasını bekliyorlardı ama ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz afalladılar. Çok şükür her şey gayet yerinde." yanıtını verdi.

"Hamdolsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tüm aileye de selamlar, sevgiler. İnşallah Türkiye'ye dönünce de ayrıca etraflıca görüşme fırsatını buluruz." diyen Erdoğan’a Gezeravcı da "Tevzi etmiş olduğunuz görevi hayırlısıyla, yüzümüzün akıyla yerine getirdik. Ülkemize, gelecek nesillerimize böyle bir ilham kaynağı görev hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi ISS'e ulaşan 22'nci ülke yaptınız ve bugüne kadar orada gerçekleşen görevlerin içerisinde, eğitimin başlangıcından ISS'de görev icrasına kadar oraya en hızlı ulaşan ülke olduk. Ben tekrardan bu konudaki kararınız ve vizyonunuz için sizlere minnettarım." değerlendirmesiyle karşılık verdi.