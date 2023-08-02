Alperen’i yaralayan maganda kurşunu bakın kime ait çıktı

Trabzon'da annesiyle yolda yürüyen 9 yaşındaki Alperen Yavuz, havaya ateş edilen bir kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

KAYNAK: DHA
Alperen’i yaralayan maganda kurşunu bakın kime ait çıktı

DHA'nın haberine göre; kurşunun, 1204 metre uzaklıktaki bir düğünden atıldığı ve silahın sahibinin bir çarşı ve mahalle bekçisi olduğu ortaya çıktı. Bekçi H.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Minibüsten iner inmez vuruldu

Olay, 28 Temmuz akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte minibüsten inen Alperen Yavuz, yürürken bir anda yere düştü. Kanlar içinde kalan çocuk çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Karadeniz Tıp Fakültesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Yavuz’un göğsünde yorgun mermi çekirdeği tespit edildi. Ameliyat edilen Alperen Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bekçinin silahından çıktığı belirlendi

Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için geniş çaplı çalışma başlattı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, atış yönünü inceleyerek merminin 1204 metre mesafede yapılan bir düğünde atıldığını belirledi. Düğünün yapıldığı bölgede toplanan silahlarda yapılan balistik incelemeyle, Alperen’i yaralayan merminin İl Emniyet Müdürlüğü’nde bekçi olan H.Ş.’nin tabancasından çıktığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ş. adliyeye sevk edildi. H.Ş. ayrıca soruşturma kapsamında açığa açılındı.

Bekçi tutuklandı

Şüpheli H.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mutluluğa kurşun sıkan ve 9 yaşında çocuğumuz A.Y.'yi yaralayan H.Ş. (32), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bahçecik Cezaevine konulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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