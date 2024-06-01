Alpet’in reklam yüzü Şener Şen ve İbrahim Büyükak oldu

Zeren Group Holding bünyesine dahil olan akaryakıt şirketi Alpet, Türkiye pazarında başlayan dönüşümünü sinemanın usta ismi Şener Şen ve İbrahim Büyükak’ın rol aldığı reklam filmiyle duyurdu.

Şirket, ‘Yeniden Başlıyoruz’ sloganıyla duyurduğu reklam filmini İstanbul Esma Sultan Yalısı’nda düzenlediği toplantıyla basın mensuplarına tanıttı. Düzenlenen etkinlikte ön izlemeye Şener Şen ve İbrahim Büyükak’ın yanısıra Zeren Group Onursal Başkanı Rıdvan Zeren, Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren, Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yatkın da yer aldı.

ŞEN UZUN BİR ARADAN SONRA REKLAM FİLMİNDE

Çekimleri Antalya, Fethiye ve İstanbul’da yapılırken reklam filmi, damat adayı İbrahim Büyükak’ın çalıştığı Alpet’i kayınbabası Şener Şen’e tanıtmasını konu alıyor.

İşi gereği çeşitli kampanyalarda görev aldığını fakat reklam filmlerinde çalışmadığını anlatan Şen, "Projelerde çok seçiciyim, bu seçicilik reklam için de geçerli. Zeren Grubu’nun teklifi benim kendi alanımı ilgilendirdiği için ayrıca projeye ilgi duydum” dedi.

Birçok kez setlerde bulunduğunu belirten oyuncu İbrahim Büyükak da usta oyuncu Şener Şen ile aynı sahnede olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONLARI DA KURACAK

Grup olarak yarım asırdır hizmet verdiklerini ifade eden Zeren Group Onursal Başkanı Rıdvan Zeren, 6 ülkede 8 sektörde hizmetlerinin devam ettiğini açıkladı. Zeren, uzun vadede Türkiye ve Balkanlar'ın başlıca akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olma hedefi ile çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Hedeflerinin Alpet’i hak ettiği yere konumlandırmak olduğunu anlatan Zeren Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yatkın da, kadın istihdamını artırma hedefiyle hareket edeceklerini anlattı.

Şirketi hak ettiği yere getireceklerini de ifade eden Yatkın, hali hazırda elektrikli şarj istasyonları kurulum hedefleri olduğunu da açıkladı. Yatkın ilerleyen zamanda tüm istasyonlarında elektrikli şarj istasyonu olması için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerini ekledi.