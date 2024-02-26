Ünlü akaryakıt firması el değiştirdi. İşte yeni sahibi

Enerji, imalat, profesyonel hizmetler, lojistik, medya, ticaret ve yeme-içme & turizm sektörlerinde, 5 farklı ülkede varlık gösteren Zeren Holding Lübnanlı Hariri Ailesi’ne ait Bankmed ve Ürdünlü Arab Bank’ın ortak olduğu Turkland Bank’ı (T-Bank) satın almak amacıyla görüşmeler yapmıştı.

Zeren Holding, daha önce Rekabet Kurumu’nun onay verdiği Altınbaş’a ait ALPET, ATAK MADENİ YAĞLAR ve ECOGAZ'ı resmen satın aldığını duyurdu.

HEDEF TÜRKİYE VE BALKANLAR

Zeren Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada “Yarım asrı aşan geçmişi ile ülkemizde ve globalde değer katan yatırımlara imza atan Zeren Group Yatırım Holding Alpet, Atak Madeni Yağ ve Ecogaz'ın şirkete katılması ile uzun vadede Türkiye ve Balkanlar'ın başlıca akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olma hedefi ile çalışmalarına devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKEYE VE BALKANLAR’DA 322 İSTASYON

ALPET 2001’de Türkiye'de faaliyete başlayan akaryakıt dağıtım sektörünün önemli markaları arasında yer alıyor. Türkiye'nin en yüksek akaryakıt depolama kapasitesine sahip dağıtım şirketlerinden biri olan ALPET'in Kocaeli/Körfez, İzmir/Aliağa, Mersin, Kırıkkale ve Samsun'da dolum tesisleri, "Antalya Akdeniz Akaryakıt Terminalinde" eşit ortaklığı vardı.

Türkiye genelinde 262 istasyonu, 5 dolum tesisi ve Arnavutluk'ta ALPET markası ile 60'a yakın istasyonu mevcuttur.

ATAK MADENİ YAĞ (Atak Madeni Yağ Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi), İzmir Çiğli'de hizmet veren fabrikasında akredite laboratuvarı ile ürün kalite denetimlerini sürdürmeye devam etmekte.

ECOGAZ (Ecogaz LPG Dağıtım Anonim Şirketi), istasyonlarda LPG Dağıtım hizmeti sunuyor.