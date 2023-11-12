Alt çenesi alınan köpek ameliyatla hayata tutundu

Zonguldak’ta şehir merkezinde bir ay önce hayvansever Seda Mercan tarafından, aldığı darbe sonucunda alt çenesi dağılmış bir sokak köpeği bulundu.

Mercan tarafından köpek kent merkezindeki veteriner kliniğe getirildi.

Veteriner hekim Önder Alkan tarafından muayene edilen köpeğin darbe sonucunda alt çenesinin tamamen kırık olduğu tespit edildi.

Ameliyat edilecek bir durumda olmayan köpek ilk önce 5 gün boyunca antibiyotik tedavisi yapıldı.

Ardından veteriner hekim Önder Alkan tarafından başarılı bir operasyonla köpeğin alt çenesi tamamen alındı.



ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI MÜMKÜN DEĞİL

Ameliyat sonrası hayata tutunan köpeğin tedavi sürecini anlatan Veteriner hekim Önder Alkan, “Ekim ayının 13’ünde bize çene dağılmış bir yerde bulunmuş şekilde geldi. Komple dağılmış dişler dışarıdaydı. Darbe olanı baya olmuş sanırım hayvan zayıflamıştı. Önce genel durumunu düzelttik sonra iki üç ameliyat geçirdi.

Ameliyatların sonucunda çenenin bir kısmı alındı yani tamamı alındı. Hayvanlarda köpekler buna uyum sağlayabiliyor. Alt çeneye komple uyum sağlayabiliyorlar. Daha sonra o bölgede kangrenler meydana geliyor. Bugün yaklaşık 1 ay oldu. Eski sağlığına kavuşması mümkün değil ama yemek yiyebilir vaziyette.

Kendi hayatını devam ettirebilir vaziyette. Gördüğünüz gibi artık yemek yiyebiliyor ama alt çene olmadığı için dil dışarıda kalıyor. İleride belki dilde yaralar meydana gelebilir. Bu olmadı. İsmini de şanslı koymuşlar.

Alt çeneden böyle dağıldığı travmadan böyle olduğu kesin. Darbe trafik kazası ve yuvarlanmadan daha yüksek. Alt çeneyi kıracak bir darbeden bahsediyoruz. Tam belli bir bölgeye gelen darbeden bahsediyoruz. Araba geçerken tek taraftan yakalamış olabilir. Mutlaka o bölgeye darbe almış. Bekledikten sonra antibiyotik tedavisi oldu. Operasyonda alt çeneyi tedavi edecek durumda değildi. Almak zorunda kaldık alt çeneyi. 4-5 yaşlarında bir köpek” dedi.