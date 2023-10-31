Altay Bayındır'dan Galatasaray itirafı

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, Türkiye'de Galatasaray ile oynadığı derbiler hakkında açıklamalar yaptı.

KAYNAK: AA
Altay Bayındır'dan Galatasaray itirafı

Manchester United TV'ye açıklamalarda bulunan milli oyuncu, Türkiye'deki derbi atmosferiyle ilgili "Galatasaray karşılaşmaları, oynadığım en büyük derbilerdi. Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmalar da büyük maçlardı ama Galatasaray derbileri daha farklıydı ve o maçların atmosferini çok seviyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Futbola ilk başladığında kalecilik yapmadığını aktaran Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben her zaman forvet olurdum. İlk oynadığım pozisyon ise defanstı, sonra forvet oynadım. İlk kulübüm olan Bursaspor'da oynuyordum. O zaman defans oyuncusuydum. Bir gün kaleci antrenmana gelemeyince antrenörümüz bana 'Altay sen uzunsun, kaleye git ama keyif yapacak zaman yok' dedi. Ben defansta veya forvette oynamak istiyordum ama 'tamam deneyelim' dedim. Kaleye geçtim ve çok iyi hissettim. Kaledeyken topa doğru atlıyordum ve herkes bana 'yapabilirsin' diye bağırıyordu. Penaltı kurtarınca benden iyisi yoktu."

Kalecilerin farklı forma giymesinin dikkatini çektiğini belirten milli kaleci, "Eskiden her maçı izliyordum. Bütün oyuncular aynı ama kaleci farklı forma giyiyordu. Bu da çok hoşuma gitmişti." ifadelerini kullandı.

Kaleciliği seçmeden önce annesine danıştığını dile getiren Altay, "Annem mutfaktaydı, ona 'Şu anki pozisyonum hakkında ne düşünüyorsun? Forvet oynayabilirim veya kaleye geçebilirim' dedim. Annem de uzun olduğum için kaleci olmam gerektiğini söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, kendisine destek veren annesine de mesaj göndererek, "Annem, her şey için teşekkür ederim. Kalede olmayı çok seviyorum. Konumumu seviyorum. Kaleci olmak farklı ve zor olsa da topu yakalamak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bakan Yumaklı'dan Cumhuriyet Ormanları açıklaması Gündem
Bakan Yumaklı'dan Cumhuriyet Ormanları açıklaması
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı görevinden istifa etti Gündem
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı görevinden istifa etti
Konya’da uyuşturucu taciri tutuklandı Gündem
Konya’da uyuşturucu taciri tutuklandı
Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular Gündem
Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Gündem
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
HIV virüsü tüberkülozu tetikliyor Sağlık
HIV virüsü tüberkülozu tetikliyor
Çanakkale açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Çanakkale açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı