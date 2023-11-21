Altay Bayındır Van der Sar'ı övdüğüne pişman oldu. Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

Altay röportajında, ''En sevdiğim kaleci Edwin van der Sar'' ifadesini kullandı.

Altay Bayındır'ın bu açıklaması, Manchester United'ın sosyal medya hesabından paylaşılırken, Edwin var der Sar, Altay'a şoke eden bir yanıt verdi.

''FAVORİM ONANA''

Yapılan paylaşımın altına yorum yapan Var der Sar, "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında sohbet edeceğiz ama bileceğin gibi benim favorim hala Andre Onana!" notunu düştü.

TEPKİ ALDI

Hollandalı futbol adamının bu yorumu, sosyal medyadan büyük tepki aldı.

Bazı İngiliz kullanıcılar, Van der Sar'a "Çok kaba bir açıklama", "Altay'a ayıp etti", "Buna neden gerek duydun" şeklinde yorum yaptı.

Van der Sar, 2005-2011 yılları arasında Manchester United'ın kalesini korumuştu.