Altay Bayındır Van der Sar'ı övdüğüne pişman oldu. Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Manchester United'ın milli kalecisi Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'ın efsane ismi Var der Sar hakkında övgü dolu sözler sarfetti. Ancak Hollandalı isimden tepki alan bir cevap geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Altay Bayındır Van der Sar'ı övdüğüne pişman oldu. Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

Altay röportajında, ''En sevdiğim kaleci Edwin van der Sar'' ifadesini kullandı.

Altay Bayındır'ın bu açıklaması, Manchester United'ın sosyal medya hesabından paylaşılırken, Edwin var der Sar, Altay'a şoke eden bir yanıt verdi.

''FAVORİM ONANA''
Yapılan paylaşımın altına yorum yapan Var der Sar, "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında sohbet edeceğiz ama bileceğin gibi benim favorim hala Andre Onana!" notunu düştü.

TEPKİ ALDI
Hollandalı futbol adamının bu yorumu, sosyal medyadan büyük tepki aldı.

Bazı İngiliz kullanıcılar, Van der Sar'a "Çok kaba bir açıklama", "Altay'a ayıp etti", "Buna neden gerek duydun" şeklinde yorum yaptı.

Van der Sar, 2005-2011 yılları arasında Manchester United'ın kalesini korumuştu.

İlgili Haberler
Altay Bayındır formasına kavuşuyor. Oynayacağı maçlar belli oldu
Altay Bayındır'dan Galatasaray itirafı
Altay Bayındır'dan Galatasaray itirafı
Manchester United'ın aldığı karar Altay Bayındır'ı üzdü. İngiltere'nin gündemine oturdu
Manchester United'dan Altay Bayındır'a müjde. İngiliz devi kararını verdi
Galatasaray'a Altay Bayındır sürprizi
Galatasaray'a Altay Bayındır sürprizi
Altay Bayındır'dan Jorge Jesus açıklaması. Şampiyonluğu kaçırtan detayı itiraf etti
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatının son mesajı ortaya çıktı. 'Çocuklarıma iyi bak' Gündem
Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatının son mesajı ortaya çıktı. 'Çocuklarıma iyi bak'
Adliyeye sevk edilen zehir tacirleri tutuklandı Gündem
Adliyeye sevk edilen zehir tacirleri tutuklandı
Solhan’da maddi hasarlı trafik kazası Gündem
Solhan’da maddi hasarlı trafik kazası
Merkez Bankası resmen açıkladı: Kredi kartı kullanan herkes 48 saat sonra bu parayı ödeyecek! Ekonomi
Merkez Bankası resmen açıkladı: Kredi kartı kullanan herkes 48 saat sonra bu parayı ödeyecek!
Serdal Adalı: Seyir zevki veren Beşiktaş oluşturacağız Spor
Serdal Adalı: Seyir zevki veren Beşiktaş oluşturacağız
Ünlü oyuncu Biletix linki ile yanıt verdi. Fazıl Say “Figüran bile olamayacak niteliksizlikte” yorumu yaptı Magazin
Ünlü oyuncu Biletix linki ile yanıt verdi. Fazıl Say “Figüran bile olamayacak niteliksizlikte” yorumu yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Erdoğan ve Bahçeli'ye: "Hadi oradan keratalar" Video
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Erdoğan ve Bahçeli'ye: "Hadi oradan keratalar"