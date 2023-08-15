Altay Bayındır'ın aklı Amerika'da kaldı

Fenerbahçe taraftarının Gaziantep maçında protesto ettiği kaleci Altay Bayındır'ın MLS'ye transferinin son anda yattığı ortaya çıktı.

Altay Bayındır'ın aklı Amerika'da kaldı

Fenerbahçe'nin evinde zor şekilde kazandığı 2-1'lik Gaziantep FK maçında şanssız bir gol yiyen Altay Bayındır, yine eleştirilerin hedefi oldu.

Maç öncesi taraftardan destek alan 25 yaşındaki file bekçisi, karşılaşma sonunda hayal kırıklığı yaşadı.
Antep'in bulduğu golde topu içeri alan ve hatalı tercihler yapan Altay'ın, mental olarak çöktüğü yorumları yazıldı.

Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe'de kaptanlığa kadar yükselip 'istenmeyen adam' haline gelen genç kalecinin Amerika'ya transferi de son anda yattı.
Altay Bayındır'ın, MLS'te transfer tahtasının kapanması sebebiyle Amerika'ya gidemediği ortaya çıktı. Avrupa'dan da beklediği teklifleri alamadı.

Taraftar tepkisinin daha da şiddetlenmesinden ve takımın havasının bozulmasından endişe eden Fenerbahçe Yönetimi, gerekirse Altay'ı bedelsiz gönderecek.

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