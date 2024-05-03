Muz kabuğunu çöpe atan geri alacak! Ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Muz kabuğunu çöpe atan geri alacak! Ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor?
Kuru ve çatlamış ayakları pamuk gibi yapacak bir yöntemi şimdi sizlerle paylaşacağız. Muz kabuğu bakın ayaklara hangi faydayı sağlıyor.

Ayak sağlığı, genellikle göz ardı edilen bir konudur ancak bakımsız ayaklar ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle uzun saatler boyunca ayakkabı içinde kalan havasız ayaklar, kuruyarak çatlamaya ve enfeksiyonlara zemin hazırlar. Bu durumda, koku, mantar, siğil ve nasır gibi farklı sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Ancak endişelenmeyin, eğer ayaklarınızda hem sağlığınızı tehdit eden hem de estetik görünmeyen problemler varsa, doğal ve ekonomik bir çözüm bulabilirsiniz. Afiyetle yedikten sonra kabuklarını çöpe gönderdiğiniz muz, bu konuda en büyük destekçiniz olacak.

Eğer siz de muzu yedikten sonra kabuklarını atıyorsanız, bundan vazgeçmenin vakti geldi demektir. Muz kabuğunun ayak bakımındaki etkileyici faydalarını öğrendikten sonra, bir daha atmayacağınızdan eminiz.

banana-1025109-960-720.jpg

Muz kabuğunu ayak bakımında nasıl kullanabileceğinizi merak ediyorsanız işte bilmeniz gerekenler.

Ayaklara muz kabuğu sarmanın şaşırtıcı faydası


Ensonhaber'de aktarılanlara göre; Muz kabuğunun nemlendirici özelliği topuklarda oluşan sertleşmiş nasırlara iyi gelir.

Uygulama için gece yatmadan önce muz kabuğunu topuk bölgesine yerleştirin ve bandajla hafifçe sarın. Ardından çorabınızı giyin ve bir gece bekletin. Sabah kalktığınızda bandajı açarak topuklarınızı ılık suyla yıkayın.

Ayak sağlığınızı korumak ve estetik görünümünüze özen göstermek için muz kabuğunun mucizevi etkilerinden faydalanmaya hemen başlayabilirsiniz.

MUZ KABUĞUNUN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Öte yandan muz kabuklarının başka faydaları da var. Mynet'te yer alan bir içerikte; Muz kabuklarının pek bilinmeyen faydaları paylaşıldı. İşte o faydalar

banana-5148267-1280.jpg

BEYAZ DİŞLER


Diş bakımına özen gösteriyorsanız artık muz kabuğunu da diş bakımı rutininize ekleyebilirsiniz. Çünkü muz kabuğunun içi dişlerinizi beyazlatabilir. Yapmanız gereken en kolay şey, kabuğun içini dişlerinize sürmektir. Bunu her gün yapın ve iki hafta sonra sonuçları göreceksiniz.

SİĞİLLER


Siğilin mi var? Uyumadan önce siğilin üzerine bir parça muz kabuğu koyun ve üzerini bir bandajla kapatın. Bu numarayı her gece tekrarlayın, siğil kendiliğinden düşecektir. Sizi doktora gitmekten kurtaracak ve aynı zamanda ağrısız.

KIRIŞIKLIKLAR


Muz kabuğundaki antioksidanlar cildinizde harikalar yaratabilir. Yüzünüzü kabuğun iç kısmıyla ovun ve yüzünüzü iyice yıkamadan önce yarım saat bekleyin. Bir süre sonra, çok fazla kırışıklığın olmayacağını fark edeceksiniz!

GÖZ ALTI TORBALARI VE ŞİŞLİKLERİ


Muz kabuğu, nemlendirici özelliği sayesinde göz altı torbalarından kurtulmanızı sağlayabilir. Bunun için, muz kabuğunun içinde bulunan kısımları kazıyın. Parmağınızın ucuyla göz altına bu karışımı sürün. Etkisini arttırmak için, aloe vera yağıyla karıştırabilirsiniz. Maskeyi 15 dakika beklettikten sonra bol suyla birlikte temizleyin. (Göze çok yakın sürmemeye dikkat edin.)

Kaynaklar: Ensonhaber.com, Youtube.com, Yenicaggazetesi.com.tr, Mynet.com

İlgili Haberler
44 yıllık aşçıların sırrı! Patates kızartması çıtır çıtır olmuyor mu? 1 şişe dökün bakın nasıl oluyor
44 yıllık aşçıların sırrı! Patates kızartması çıtır çıtır olmuyor mu? 1 şişe dökün bakın nasıl oluyor
TRT1'de neler oluyor? Apar topar Teşkilat dizisine 2 isim daha veda etti
TRT1'de neler oluyor? Apar topar Teşkilat dizisine 2 isim daha veda etti
Seyircileri yıkan gelişme. Sevilen diziyi NOW TV'de artık seyredemeyeceksiniz
Seyircileri yıkan gelişme. Sevilen diziyi NOW TV'de artık seyredemeyeceksiniz
4 ilçeye emekli akını var. Valizini toplayan İstanbul'dan akın akın göç ediyor
4 ilçeye emekli akını var. Valizini toplayan İstanbul'dan akın akın göç ediyor
47 yıllık köfteci köfteye lezzet katan tüyoyu açıkladı. Köftenin küçülmesini önlüyor
47 yıllık köfteci köfteye lezzet katan tüyoyu açıkladı. Köftenin küçülmesini önlüyor
Klasik poğaça tariflerinden daha iyi oluyor! Gevrek olduğu gibi asla bayatlamıyor...
Klasik poğaça tariflerinden daha iyi oluyor! Gevrek olduğu gibi asla bayatlamıyor...
Eklendiğinde sert yaprakları yumuşacık yapıyor. Sarmalar asla dağılmıyor ve çok iyi pişiyor
Eklendiğinde sert yaprakları yumuşacık yapıyor. Sarmalar asla dağılmıyor ve çok iyi pişiyor
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası çok daha fazlaymış
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası çok daha fazlaymış
Patlıcan közlerken deneyin. Suyunu içine hapsediyor ve asla patlıcan acı olmuyor...
Patlıcan közlerken deneyin. Suyunu içine hapsediyor ve asla patlıcan acı olmuyor...
Son Haberler
Erdoğan-Özel zirvesinde boş koltuk detayı gündem oldu: Mesaj mı verilmeye çalışıldı? Gündem
Erdoğan-Özel zirvesinde boş koltuk detayı gündem oldu: Mesaj mı verilmeye çalışıldı?
Burdur’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Yaşam
Burdur’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Boğaziçi’nin kayyum rektörü Naci İnci'ye Turkcell'de koltuk Gündem
Boğaziçi’nin kayyum rektörü Naci İnci'ye Turkcell'de koltuk
44 yıllık aşçıların sırrı! Patates kızartması çıtır çıtır olmuyor mu? 1 şişe dökün bakın nasıl oluyor Yemek Tarifleri
44 yıllık aşçıların sırrı! Patates kızartması çıtır çıtır olmuyor mu? 1 şişe dökün bakın nasıl oluyor
Mersin’de yıldırım düşen evde yangın çıktı Yaşam
Mersin’de yıldırım düşen evde yangın çıktı
TRT1'de neler oluyor? Apar topar Teşkilat dizisine 2 isim daha veda etti Magazin
TRT1'de neler oluyor? Apar topar Teşkilat dizisine 2 isim daha veda etti