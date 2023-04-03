Sakaryaspor'un serisini Altay bitirdi

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altay, sahasında Sakaryaspor'u ağırladı.
4 gollü mücadeleyi Altay, 3-1 kazandı.
Ev sahibinin gollerini 26'da penaltıdan Paixao, 50'de Zeki Yıldırım ve 64'de Ceyhun Gülselam atarken, Sakaryaspor'un tek golü 30. dakikada Oğuz Yıldırım'dan geldi.
Sakaryaspor'da I. Donkor, 23. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Altay puanını 31 yaparak 12. sırada yer aldı.
Sakaryaspor ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.
4 MAÇLIK SERİ BİTTİ
Sakaryaspor'un 4 maçlık galibiyet serisi bu maçla birlikte bitmiş oldu.