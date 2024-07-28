Altay sonunda kaleyi buldu

Manchester United'da Altay Bayındır ile ilgili hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den sonra ilk sezonunu Manchester United'da geçiren Altay Bayındır, forma şansı bulmakta zorlandı.

Aynı yaz kadroya katılan Andre Onana'dan kaleyi devralamayan 26 yaşındaki kaleci, kariyerine daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulüpte devam etme kararı aldı. Altay Bayındır'a kapılarını açan takım ise İskoçya'nın köklü kulübü Celtic oldu.

DİREKT KALEYE GEÇECEK

Tecrübeli kaleci Joe Hart'ın emekliye ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Celtic, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Daily Mail'in haberine göre, yeşil-beyazlı ekip milli kaleciyi önümüzdeki günlerde renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandıracak. Altay Bayındır'ın Celtic için birinci öncelik olduğu ve 26 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık bir sözleşme teklif edileceği belirtildi.

TEN HAG KALECİ ARIYOR

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın, yönetimden Andre Onana ile rekabet edebilecek ve hatta kaleyi devralabilecek bir transfer istediği aktarıldı. Hollandalı teknik adamın, Kamerunlu kalecinin inişli çıkışlı form grafiği ve Altay Bayındır'ın takımdan ayrılacağını göz önünde bulundurarak, üst düzey bir kaleciyi kadrosunda görmek istediği belirtildi.

SADECE 1 MAÇ OYNADI

Altay Bayındır, Manchester United ile sadece FA Kupası'nda Newport County'ye karşı bir maçta forma giydi.

Milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak belirlendi.