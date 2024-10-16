Altay’a puan silme cezası geliyor. Mali kriterleri karşılayamadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Altay’a puan silme cezası geliyor. Mali kriterleri karşılayamadı

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. Mali kriterleri yerine getiremediği için TFF tarafından verilen Ulusal Kulüp Lisansını alamayacak İzmir ekibine 3 puan silme cezası verilecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak 5 puanla 15'inci sırada yer bulan Altay'a Kasım ayında 3 puan silme cezası geleceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübün geçen sezon 1'inci Lig'de olduğu gibi mali kriterleri yerine getirememesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen Ulusal Kulüp Lisansı'nı almaya hak kazanamayacağı ve 3 puanının silineceği belirtildi.

Altay geçen sezon kulüp lisansı alamaması nedeniyle 3, yabancı futbolcu borçları nedeniyle 6 olmak üzere 9 puan silme cezası almıştı.

Grupta düşme hattının 1 basamak ve 3 puan üzerinde yer alan İzmir temsilcisi ligde kötü gidişe son vererek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Son 2 maçını deplasmanda oynayıp kalesinde 9 gol gören Altay, bu hafta evinde düşme hattındaki Karaköprü Belediyepor'la karşılaşacak.

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