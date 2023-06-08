Pop ve rock müzik gibi ana akım müziklerin dışında bir çizgiye sahip olan alternatif müzik son zamanlarda büyük bir dinleyici kitlesine sahip oldu. Peki, Alternatif müzik akımı nedir? Alternatif müzik ne zaman ortaya çıktı?

ALTERNATİF MÜZİK NEDİR?

Alternatif müzik, ana akım müziklerin dışında kalan müziklere verilen genel isimdir. Geçmişte farklı sanatçılar radyoda çok nadiren duyulurdu. Sayıca çok küçük hayran kitlelerine hitap edebilen müzisyenler ancak isimlerinin ağızdan ağıza fısıldanması ile öğrenilebiliyordu.

Bu müzik genellikle popüler müzik türlerinden (örneğin klasik rock veya pop) daha seçmeci ve özgün tavrının yanı sıra olmayanı yapma çabası ile öne çıkar. Çoğunlukla bağımsız plak şirketleri tarafından dağıtılır.

Dinleyicilerin sınırsız sayıda müzik seçeneğinin olmaya başlaması ile bu tür müzikler daha da değerlendirdi.

ALTERNATİF MÜZİK NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Bu müziğin ortaya çıkışı 1950’lerin başına kadar uzanıyor. Bundan önce epey popüler olan Rock and Roll da dahil olmak üzere birçok müzik türünden uzaklaşılması ile daha benzersiz müzikler yapıldı. Bu tür şarkılara alternatif deniyordu çünkü ana akım müzikten çok farklılardı.

İlk kaydedilen alternatif şarkı, The Platters’ın “The Great Pretender” isimli şarkısı oldu. Bu şarkı ile yakalanan başarı devamında birçok sanatçı adayını heyecanlandırdı ve ana akım müzikten sıyrılarak kendi şarkılarını yapmaya çalışan çok sayıda insan ortaya çıktı.

Alternatif türe olan ilgi yine de ana akım müzikler kadar popülarite elde edemedi. 1980’li yılların başında büyük bir popülerlik elde etmeye başlamış olsa da sadece belirli türlere odaklananların müzikleri dinlendi.

Alternatif müziğin asıl yükseldiği dönem, doksanlı yıllar oldu. Doksanlı yılların başında sayısız alternatif müzik yapıldı. Bu dönemde önemli bir gelişme yaşandı ve bu tür müzikler dinleyicilerle sayısız izleyicisi olan radyo yayınlarında çaldı.