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Altılı Masa toplantısı ertelendi

13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan Altılı Masa'nın toplantısının ertelendiği duyuruldu.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 20:11
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Altılı Masa'nın toplantısı ertelendi

Altılı Masa toplantısı ertelendi
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Altılı Masa’nın Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat Pazartesi günü yapacağı toplantının ertelendiği bildirildi.

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, “13 Şubat tarihli Saadet Parti’mizin ev sahipliğinde planlanan Millet İttifakı toplantısı tehir edilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Toplantıda, seçim konusunun görüşülmesi bekleniyordu.

Saadet Partisi'nden yapılan bilgilendirmede ayrıca parti üyeleri ve il teşkilatlarının deprem bölgelerinde görevlendirildiği belirtildi. Saadet Partisi Genel Merkezi; Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ’da görevlendirmeler yaptı.

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