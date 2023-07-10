Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 10 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1924 dolardan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, 1616 lira, çeyrek altın 2 bin 650 lira, cumhuriyet altını 10 bin 830 liradan satılıyor.
Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar günden güne güçlenirken, ABD'de geçen hafta açıklanan verilerden alınan karışık sinyaller fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.
Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, haziranda 209 bin artışla beklentilerin altında kalırken, ülke ekonomisinin resesyona girebileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkiledi.
10 TEMMUZ PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın alış: 1.608,12 TL
Gram altın satış: 1.608,38 TL
10 TEMMUZ PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Çeyrek altın alış: 2.605,00 TL
Çeyrek altın satış: 2.658,00 TL
10 TEMMUZ PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 10.373,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 10.582,00 TL
10 TEMMUZ PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Yarım altın alış: 5.195,00 TL
Yarım altın satış: 5.315,00 TL
10 TEMMUZ PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?
22 ayar bilezik alış: 1.465,97 TL
22 ayar bilezik satış: 1.480,60 TL