Oğlunu koşturarak öldüren babanın görüntüleri ortaya çıktı

Talihsiz yavrunun annesi, mahkemede verdiği ifadesinde kocasının oğlunu fit görünmesi için sürekli spor yaptırdığını ve ona çok şişman olduğu söyleyip durduğunu belirtti.

Bugün mahkemeye sunulan yeni görüntülerde talihsiz çocuğun ölümünden kısa bir süre önce babası tarafından koşu bandında çok hızlı koşturduğu ve çocuğun bir kaç kez yere düştüğü görülüyor. Bir görgü tanığının ifadesine göre baba, zorla çocuğu zorla koştururken onu darp ediyordu.

Koşu bandından indikten bir kaç dakika sonra Olaydan kısa bir süre sonra Micciolo, konuşmada zorluk çektiği ve tökezlediği için doktora götürüldü.

Yapılan taramada çocuğun nöbet geçirdiği saptandı. Sağlık ekiplerinin bütün müdahelelerine rağmen kurtarılamayan çocuk, hastaneye gelmesinden kısa bir süre sonra hayata gözlerini yumdu.

Otopsi raporunda çocuğun ölümüne "Darbe sonucu oluşan kalp ve karaciğer morarmaları ile akut iltihap ve sepsis" in sebep olduğu kaydedildi.

Baba Gregor'un ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.