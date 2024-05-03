Oğlunu koşturarak öldüren babanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Oğlunu koşturarak öldüren babanın görüntüleri ortaya çıktı
ABD'nin New Jersey Eyaleti'nde yaşanan bir olay herkesi şok etti. Baba Christopher Gregor, 6 yaşındaki oğlu Corey Micciolo'yu koşu bandında koşturarak öldürmekle suçlanıyor.

Talihsiz yavrunun annesi, mahkemede verdiği ifadesinde kocasının oğlunu fit görünmesi için sürekli spor yaptırdığını ve ona çok şişman olduğu söyleyip durduğunu belirtti.

Bugün mahkemeye sunulan yeni görüntülerde talihsiz çocuğun ölümünden kısa bir süre önce babası tarafından koşu bandında çok hızlı koşturduğu ve çocuğun bir kaç kez yere düştüğü görülüyor. Bir görgü tanığının ifadesine göre baba, zorla çocuğu zorla koştururken onu darp ediyordu.

Koşu bandından indikten bir kaç dakika sonra Olaydan kısa bir süre sonra Micciolo, konuşmada zorluk çektiği ve tökezlediği için doktora götürüldü.

Yapılan taramada çocuğun nöbet geçirdiği saptandı. Sağlık ekiplerinin bütün müdahelelerine rağmen kurtarılamayan çocuk, hastaneye gelmesinden kısa bir süre sonra hayata gözlerini yumdu.

Otopsi raporunda çocuğun ölümüne "Darbe sonucu oluşan kalp ve karaciğer morarmaları ile akut iltihap ve sepsis" in sebep olduğu kaydedildi.

Baba Gregor'un ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

ekran-resmi-2024-05-03-18-58-33.png

Son Haberler
ABD'yi ayağa kaldıran kazanın görüntüleri yayınlandı Video
ABD'yi ayağa kaldıran kazanın görüntüleri yayınlandı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı Ekonomi
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Beşiktaş'ın Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe ters köşe yaptı Spor
Beşiktaş'ın Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe ters köşe yaptı
En düşük emekli maaşında son tablo ortaya çıktı. Uzman isim açıkladı Gündem
En düşük emekli maaşında son tablo ortaya çıktı. Uzman isim açıkladı
Beşiktaş Stadı boş kaldı. Rizesporlular çoğunluğa geçti Spor
Beşiktaş Stadı boş kaldı. Rizesporlular çoğunluğa geçti
Erol Bulut Hull City yolcusu Spor
Erol Bulut Hull City yolcusu