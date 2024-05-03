Beşiktaş Stadı boş kaldı. Rizesporlular çoğunluğa geçti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi stat çevresinde toplanan taraftarlar henüz içeriye girmedi.

Tribünlerde sadece birkaç kişinin bulunduğu görülürken deplasman tribünündeki Rizesporlu taraftarların sayıca daha fazla olması dikkat çekti.

Fernando Santos'un ayrılığı sonrası takımın başına geçen Serdar Topraktepe'ye destek gösteren ve oynattığı oyundan memnun olan taraftarların maçın başlamasına az bir zaman kala tribünleri doldurması bekleniyor.