Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

Endeks, önceki kapanışa göre 68,24 puan arttı ve toplam işlem hacmi 118,3 milyar lira oldu. Sektör bazında, Bankacılık endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. En çok kazandıran sektör yüzde 2,99 ile ticaret oldu. En çok kaybettiren sektör ise yüzde 3,75 ile spor oldu.

ABD’de açıklanan verilere göre, nisanda tarım dışı istihdam 175 bin kişi arttı ve işsizlik oranı yüzde 3,8’den yüzde 3,9’a çıktı. Fed’in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. İstihdam raporu, sıkı iş gücü piyasasında bir miktar soğuma yaşandığını ortaya koydu. Bu zayıf istihdam verileri, Fed’in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Piyasaların kapanmasının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi de yakından takip edilecek. Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, hazine nakit dengesi gibi veriler öne çıkacakken, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, İngiltere’de büyüme, Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi önemli gelişmeler bekleniyor.

Analistler, BoE’nin gelecek hafta faizleri sabit bırakmasının beklendiğini ancak haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğini söylüyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğu belirtiliyor.