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Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Mart Cuma çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Ons altında yaşanan değişimler iç piyasadaki altın fiyatlarını da etkiliyor. Altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesinin ardından hafta sonuna doğru gram ve çeyrek altındaki son durum merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Mart Cuma çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 12:58
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Mart Cuma çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Mart Cuma çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?
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Altın fiyatları hafta başında yukarı yönlü bir ivme kaydederken iç piyasadaki gram altındaki alış ve satış tutarları yeniden şekillenmiş oldu. Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken gram altının bugün kaç TL’den işlem gördüğü merak ediliyor. Peki, çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

10 MART CUMA ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

10 MART CUMA GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Altının gramı değişim sonrası 1100 lira barajının yeniden üzerine çıktı. Gram altın bugün 1115 liradan satışa sunulmaktadır.

10 MART CUMA ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Altın yatırımcısının en sık tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın bugün 1847 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1867 liradır.

10 MART CUMA CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Yüksek miktarda alım yapanların tercihlerinden cumhuriyet altını ise bugün 7521 liradan geri alınırken 7635 liradan da satışa sunulmaktadır.

10 MART CUMA YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın, alış 3.577 TL, satış 3.650 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.687 TL. 37 TL düşüş gerçekleşti.

10 MART CUMA TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın, alış 7.225 TL, satış 7.298 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.374 TL. 76 TL düşüş gerçekleşti.

10 MART CUMA REŞAT ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Reşat altın, alış 7.209 TL, satış 7.282 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.357 TL. 75 TL düşüş gerçekleşti.

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