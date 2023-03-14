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Banka iflasları altında fırtınalar estirdi. Herkes ona hücum etti. Fiyatı uçuşa geçti

ABD'de bankacılık sektöründeki iflas dalgası korkusuyla yatırımcılar, altın piyasasına yöneldi. Altının gram fiyatı 1.167 lirayı gördü.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 12:50
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Banka iflasları gram altının fiyatını uçurdu

Banka iflasları altında fırtınalar estirdi. Herkes ona hücum etti. Fiyatı uçuşa geçti
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Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.166 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına doğru orantılı olarak değer kazanan altının gram fiyatı, 1.168 lira ile 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 1.167 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün yatay bir seyir izleyerek saat 10.40 itibarıyla 1.166 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını da 7.750 liradan satılıyor.

Dün yüzde 2,5 artışla günü 1.914 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1.912 dolardan alıcı buluyor.

ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

FAİZDE BEKLENTİ YÜZDE 25 ARTIRIM

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara ABD Merkez Bankası'nın (Fed) senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

Analistler, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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