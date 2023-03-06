Gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Buna göre altın fiyatlarının yükselişe devam edip etmeyeceği çeyrek ve gram altının kaç TL’den işlem göreceği araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Altın haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Altın piyasaları ABD'den gelecek iki kritik veriye odaklanmış durumda. Buna göre altın bu hafta cuma günü açıklanacak olan ABD Şubat ayı istihdam raporu iş gücü piyasasının gücüne daha fazla ışık tutması bekleniyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

6 MART PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın fiyatı bugün 1860 dolardan işlem görüyor.

6 MART PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Geçtiğimiz haftalarda 1,185 TL’ye kadar yükselerek tüm zamanların zirvesine oturan altının gram fiyatı ons altındaki düşüşü takip ederken 2 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

Yeni haftaya başlarken yurt içinde gram altın fiyatları 1,127 liraya kadar yükseldi.

6 MART PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın 1842 TL’den işlem görüyor.

6 MART PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını 7728 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1108 TL’den değerleniyor.