Altın fiyatları füze gibi fırladı. Kapalıçarşı ateşlendi

ABD tarafında Fed faiz kararındaki indirim beklentisi ve ABD’de siyasi belirsizliğin etkisiyle yükselen ons altın, gram altını uçurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini ifade etmesi, para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesini sağlarken, yıl sonuna kadar Bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, 2024’ün ikinci çeyreğindeki 3 verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne yönelik "güveni biraz artırdığını" söyledi.

Bu durumda, Fed’in faiz indirim ihtimalini kuvvetlendirdi. Buna bağlı olarak ons altın sert yükselişler yaşayarak 2.483 dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

Dünü 2.42 – 2.483 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 2.468 dolar seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise saat 08.17’de 2.468 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın ve dolar/TL kurunda ki yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyeleri gören gram altın, bu yükselişlerini yeni güne taşıyor.

Dün akşam seansında başlayan yükseliş trendi bugün de etkisi gösteriyor. Gram altın 2,639 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.

Dünü 2,569 – 2.639 lira aralığında geçiren gram altın günü 2.619 seviyesinde geride bıraktı. Bugün ise aynı saat diliminde 2.625 seviyesinde yükselişine devam ediyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı ile resmi rakamlar arasındaki makas yeniden açılmaya başlandı. Altın fiyatlarındaki fark 30 lirayı buldu.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları…

4 SAATLİK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

4 SAATLİK ONS ALTIN GRAFİĞİ