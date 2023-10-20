Haftanın son işlem gününde gram altının haftayı nasıl kapatacağı merak ediliyor. Son aylardaki yükselişiyle altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Ekim çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

20 EKİM CUMA GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.780,89 TL

Gram altın satış: 1.781,15 TL

20 EKİM CUMA ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 3.005,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.037,00 TL

20 EKİM CUMA CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 12.021,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 12.096,00 TL

20 EKİM CUMA YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 6.029,00 TL

Yarım altın satış: 6.073,00 TL

20 EKİM CUMA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.685,27 TL

22 ayar bilezik satış: 1.697,81 TL