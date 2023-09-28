Altın kaçakçılığı ile suçlanan Dilan Polat kameraya tükürdü. ''Devletimi küçük düşüremezsin'' diye kendini savundu

Eşi Engin Polat ile kara para akladıklarıyla iddiasıyla gündemde olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’tan yeni açıklama geldi. “Ülkeye döviz sokan insanlarız” diyen Polat “Devletimi bu şekilde küçük düşüremezsin” dedi.

Altın kaçakçılığı ile suçlanan Dilan Polat kameraya tükürdü. ''Devletimi küçük düşüremezsin'' diye kendini savundu

Eşi Engin Polat’la kuyumculuk üzerinden kara para akladıkları yönündeki iddialarla gündemde olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat yeni bir videolu açıklama yaptı.

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Polat, videoda “Zengin düşmanları bunlar. Benim hata muhatap almak, kaale almak. Bu ülkede devlet var, bu ülkeden büyük değilsiniz siz. Devletini ülkesini seven, bu ülkeye döviz sokan insanlarıyız biz.

Herkes denetleniyor siz rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum. Ok, sen rahat ol. Devletim herkesi denetler. Sen benim devletimi küçümseyemezsin bu şekilde. Hadi gidin kendinize muhatap bulun” dedi. Polat daha sonra kameraya tükürdü.

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NE OLMUŞTU?

Polat çifti bir süredir kara para akladıkları iddiasıyla gündemde.

Dilan Polat iddiayı daha önce gözyaşlarına boğularak ”Biz gibi insanlara neler yakıştırdılar. Biz vatanını, milletini, devletini gerçekten seven insanlarız” diyerek yalanlamıştı. Polat’ın X platformunda yaptığı küfürlü paylaşım ise tepki çekmişti.

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Geçtiğimiz günlerde ise Muhammet Yakut'un Polat ailesiyle ilgili ortaya attığı birtakım iddialar geniş yankı uyandırdı. Yakut, Dilan ve Engin Polat'ın kuyumcuları üzerinden mail order yaptıklarını iddia etti.

Polat’ın eşi Engin Polat ise iddialara dair ”2022 yılına kadar incelendik. Göz önünde olan insanlarız her sene inceleniyoruz. Bizim her senemiz inceleniyor zaten. Hiçbir şey bilmeyen insanların lafıyla gündem yaratmayın.

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Avukat ordum çalışıyor, herkese dava açıyoruz. Kamuoyu baskısından dolayı tabiki herkes işini yapacak. İnsanların tek dertleri magazin. İnsanların ilgilendikleri tek şey magazin ve merak. Bir kaos arıyorlar. Bu şekilde başaramamış olmalarını bastırıyorlar. Ülkemizde yatırımlarımız devam ediyor. Ülkemize döviz çekmek için çalışıyoruz” demişti. Engin Polat, önümüzdeki günlerde markalarının büyüyeceğini söyleyince Dilan Polat ”Ohhh” çekmişti.

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