Altın kritik eşikte sıkıştı

Değerli metaller grubundan olan ons altın her zaman güvenli liman olarak adlandırılıyor. Küresel çapta yaşanabilecek en ufak bir gerilim altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikliyor.
Orta Doğu’da geçtiğimiz günlerde İran – İsrail arasındaki gerilim altın fiyatlarını yukarı fırlatmıştı. Gram altın bu gerilimin etkisiyle rekor üstüne rekor kırmıştı.
Gram altın tansiyonun yükselmesiyle 2.532 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Altın tüm zamanların en çok kazandıran yatırım araçlarından biri. Hem kur hem de ons altın etkisinde yükseliş trendinin en yüksek görüldüğü değerli metalin her düşüşü bir alım fırsatı olarak nitelendiriliyor.
Ancak gram altın fiyatları şu an 2.420 – 2.450 TL kritik eşiğinde fiyatlanıyor. Gram altının bu aralığı aşağı ya da yukarı yönlü kırması belirgin yönü meydana getirebilir.
Resmi rakamlar böyle görünse de aslında Kapalıçarşı’da rakamlar böyle değil. Altın fiyatlarında makasın farkı şaşkınlık verecek şekilde büyük. Çünkü yatırımcı için her zaman yastık altı yatırım her zaman daha cazip olduğundan fiziki alım daha çok tercih ediliyor.
Son zamanlarda dolar endeksi, ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişe rağmen, ons altında yükseliş trendine girmişti. 3’lü arasındaki korelasyon bozulmaya başlamıştı. Bunda yaşanan jeopolitik risklerin de etkili olduğu belirtiliyor.
Bu hafta yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. TCMB’nin bu kararı dolar kurunu etkileyeceğinden, gram altında bundan etkilenebilir.
Gram altını etkileyen bir diğer faktör olan ons altın ise bu hafta ABD tarafında açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisi ve büyüme rakamlarına odaklandı. ABD tarafında açıklanacak olan bu veriler ons tarafında hareketlilik oluşturabilir.