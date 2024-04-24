Altın kritik eşikte sıkıştı

Altın kritik eşikte sıkıştı
Murat Öztürk
Orta Doğu’daki gerilimin azalmasıyla beraber altın fiyatlarında da geri çekilmeler devam ediyor.
1/9
Altın kritik eşikte sıkıştı 1

Değerli metaller grubundan olan ons altın her zaman güvenli liman olarak adlandırılıyor. Küresel çapta yaşanabilecek en ufak bir gerilim altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikliyor.

2/9
Altın kritik eşikte sıkıştı 2

Orta Doğu’da geçtiğimiz günlerde İran – İsrail arasındaki gerilim altın fiyatlarını yukarı fırlatmıştı. Gram altın bu gerilimin etkisiyle rekor üstüne rekor kırmıştı.

3/9
Altın kritik eşikte sıkıştı 3

Gram altın tansiyonun yükselmesiyle 2.532 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

4/9
Altın kritik eşikte sıkıştı 4

Altın tüm zamanların en çok kazandıran yatırım araçlarından biri. Hem kur hem de ons altın etkisinde yükseliş trendinin en yüksek görüldüğü değerli metalin her düşüşü bir alım fırsatı olarak nitelendiriliyor.

5/9
Altın kritik eşikte sıkıştı 5

Ancak gram altın fiyatları şu an 2.420 – 2.450 TL kritik eşiğinde fiyatlanıyor. Gram altının bu aralığı aşağı ya da yukarı yönlü kırması belirgin yönü meydana getirebilir.

6/9
Altın kritik eşikte sıkıştı 6

Resmi rakamlar böyle görünse de aslında Kapalıçarşı’da rakamlar böyle değil. Altın fiyatlarında makasın farkı şaşkınlık verecek şekilde büyük. Çünkü yatırımcı için her zaman yastık altı yatırım her zaman daha cazip olduğundan fiziki alım daha çok tercih ediliyor.

7/9
Altın kritik eşikte sıkıştı 7

Son zamanlarda dolar endeksi, ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişe rağmen, ons altında yükseliş trendine girmişti. 3’lü arasındaki korelasyon bozulmaya başlamıştı. Bunda yaşanan jeopolitik risklerin de etkili olduğu belirtiliyor.

8/9
Altın kritik eşikte sıkıştı 8

Bu hafta yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. TCMB’nin bu kararı dolar kurunu etkileyeceğinden, gram altında bundan etkilenebilir.

9/9
Altın kritik eşikte sıkıştı 9

Gram altını etkileyen bir diğer faktör olan ons altın ise bu hafta ABD tarafında açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisi ve büyüme rakamlarına odaklandı. ABD tarafında açıklanacak olan bu veriler ons tarafında hareketlilik oluşturabilir.

İlgili Haberler
Patent başvuru ücretleri açıklandı
Patent başvuru ücretleri açıklandı
Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor?
Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor?
New York Borsası güne yükselişle başladı
New York Borsası güne yükselişle başladı
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor?
Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor?
İhtiyaç kredilerinde faiz oranları değişti. İşte banka banka yeni oranlar
İhtiyaç kredilerinde faiz oranları değişti. İşte banka banka yeni oranlar
Erken emeklilik yasası meclise geliyor. Atmasyon değilse yancı gazete açıkladı
Erken emeklilik yasası meclise geliyor. Atmasyon değilse yancı gazete açıkladı
Altındaki düşüş sonrası uzmanlar tarih verdi. 'O seviyeye kadar düşmeye devam edecek'
Altındaki düşüş sonrası uzmanlar tarih verdi. 'O seviyeye kadar düşmeye devam edecek'
Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi
Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi
Kurda çözüm önerilerini tek tek sıraladı. Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara'dan dikkat çeken paylaşım
Kurda çözüm önerilerini tek tek sıraladı. Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara'dan dikkat çeken paylaşım