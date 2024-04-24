Altın kritik eşikte sıkıştı

Resmi rakamlar böyle görünse de aslında Kapalıçarşı’da rakamlar böyle değil. Altın fiyatlarında makasın farkı şaşkınlık verecek şekilde büyük. Çünkü yatırımcı için her zaman yastık altı yatırım her zaman daha cazip olduğundan fiziki alım daha çok tercih ediliyor.