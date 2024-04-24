Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor?

Kuru durdurabilmek artık mümkün değil. Her güne yükselişle başlayan dolar, bugün de bu seyrini sürdürdü.
Türk Lirası’nda görülen kaybın her geçen gün derinleşmesi, döviz kurları üzerinde yukarı yönlü hareketlenmeleri gündeme getiriyor.
Dolar hafta ortasında resmi rakamlarda TSİ 08.55’te 32,57 seviyesinde yükseliyor. Dünü 32,48 seviyesinde tamamlayan kur, yeni güne yükseliş trendi ile başladı.
Euro/TL tarafında da yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Dünü 34,81 seviyesinde tamamlayan, Euro/TL bugün yukarı yönlü bir seyir sergileyerek 34,89 seviyesinde bulunuyor.
Geçtiğimiz günler makasın hayli belirgin olduğu Kapalıçarşı ile resmi kur rakamları arasında ki fark bu bir miktar azalmış görünüyor.
İşte Kapalıçarşı döviz kuru fiyatları…
Geçmişte yanlış uygulanan para politikalarının etkisi, Türk Lirası’nı her geçen gün neredeyse tüm para birimleri karşısında değersizleştiriyor.
Tüm dünya pandemi etkisiyle faiz artırım politikası uygularken, o dönemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz indirim politikası uygulayarak Türk Lirası’nın değersizleşmesine neden oldu.
Yanlış dönemde uygulanan genişleyici para politikasının etkileri şu an yurtiçi piyasasına, yüksek enflasyon, düşük alım gücü, yüksek üretim maliyeti ve her gün artan döviz kurlarını getirdi.
Bugün açıklanacak makro ekonomik gelişmeler incelendiğinde; yurtiçinde kapasite kullanım oranı verisi takip edilecekken, ABD tarafında zayıf veri akışı bulunuyor. Euro Bölgesi’nde ise sakin bir günden bekleniyor.