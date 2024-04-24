Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor?

Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor?
Büşra Kapan
Dolar yeni günde de yükselişine hız kesmeden devam ediyor.
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Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor? 1

Kuru durdurabilmek artık mümkün değil. Her güne yükselişle başlayan dolar, bugün de bu seyrini sürdürdü.

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Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor? 2

Türk Lirası’nda görülen kaybın her geçen gün derinleşmesi, döviz kurları üzerinde yukarı yönlü hareketlenmeleri gündeme getiriyor.

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Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor? 3

Dolar hafta ortasında resmi rakamlarda TSİ 08.55’te 32,57 seviyesinde yükseliyor. Dünü 32,48 seviyesinde tamamlayan kur, yeni güne yükseliş trendi ile başladı.

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Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor? 4

Euro/TL tarafında da yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Dünü 34,81 seviyesinde tamamlayan, Euro/TL bugün yukarı yönlü bir seyir sergileyerek 34,89 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor? 5

Geçtiğimiz günler makasın hayli belirgin olduğu Kapalıçarşı ile resmi kur rakamları arasında ki fark bu bir miktar azalmış görünüyor.

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Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor? 6

İşte Kapalıçarşı döviz kuru fiyatları…

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Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor? 7

Geçmişte yanlış uygulanan para politikalarının etkisi, Türk Lirası’nı her geçen gün neredeyse tüm para birimleri karşısında değersizleştiriyor.

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Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor? 8

Tüm dünya pandemi etkisiyle faiz artırım politikası uygularken, o dönemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz indirim politikası uygulayarak Türk Lirası’nın değersizleşmesine neden oldu.

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Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor? 9

Yanlış dönemde uygulanan genişleyici para politikasının etkileri şu an yurtiçi piyasasına, yüksek enflasyon, düşük alım gücü, yüksek üretim maliyeti ve her gün artan döviz kurlarını getirdi.

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Dolar hafta ortasında nasıl hareketleniyor? 10

Bugün açıklanacak makro ekonomik gelişmeler incelendiğinde; yurtiçinde kapasite kullanım oranı verisi takip edilecekken, ABD tarafında zayıf veri akışı bulunuyor. Euro Bölgesi’nde ise sakin bir günden bekleniyor.

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