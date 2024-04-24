Apple satışlarında sert düşüş

Kaynak: AA
Apple satışlarında sert düşüş
ABD'li teknoloji devi Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 19,1'lik düşüş gösterdi.

Küresel teknoloji pazarı araştırma firması Counterpoint'in verileri kapsmaında Çin'in akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,5 artışla arka arkaya ikinci çeyrekte yıllık olarak büyüme kaydetti.

Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları ilgili dönemde yüzde 19,1 düşerken, Huawei'nin satışları yüzde 69,7 artış gösterdi.

Ülkede Apple'ın 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 19,7 olan pazar payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 15,7'ye gerileme gösterdi.

Huawei'nin pazar payı ise yine aynı dönemde yüzde 9,3'ten yüzde 15,5'e yükseliş gösterdi.

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