Apple satışlarında sert düşüş

Küresel teknoloji pazarı araştırma firması Counterpoint'in verileri kapsmaında Çin'in akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,5 artışla arka arkaya ikinci çeyrekte yıllık olarak büyüme kaydetti.

Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları ilgili dönemde yüzde 19,1 düşerken, Huawei'nin satışları yüzde 69,7 artış gösterdi.

Ülkede Apple'ın 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 19,7 olan pazar payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 15,7'ye gerileme gösterdi.

Huawei'nin pazar payı ise yine aynı dönemde yüzde 9,3'ten yüzde 15,5'e yükseliş gösterdi.