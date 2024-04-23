New York Borsası güne yükselişle başladı

S&P 500 endeksi yüzde 1,20 artışla 5.070,55 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,59 kazançla 15.696,64 puana yükseldi.

ABD'de, makroekonomik veriler ve şirket bilançoları yatırımcıların odak noktası olurken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda aylık 2 puan azalarak 49,9 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet sektörü PMI da nisanda geçen aya göre 0,8 puan azalarak 50,9 değerine düştü.

Kurumsal tarafta ise şirket bilançoları gelmeye devam ederken, kargo ve lojistik hizmetleri sunan UPS'nin hisseleri, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde gelirindeki düşüşe rağmen karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri ise, şirketin gelir ve karının bu yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşmasına rağmen yüzde 0,27 düştü.

Otomobil üreticisi General Motors'un (GM) hisseleri, şirketin güçlü ilk çeyrek kazançlarının ardından bu yıla ilişkin kar beklentisini artırması sonrası yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Gıda ve içecek şirketi PepsiCo'nun hisseleri ise, şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen yaklaşık yüzde 3'lük bir değer kaybettiği gözlendi.