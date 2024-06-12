Altın kritik saate odaklandı

Altın fiyatları kritik verilerin açıklanacağı günde sakin seyirde bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı pozitif seyirde tamamlayan altın fiyatları, haftanın son işlem gününde kazançlarını silerek kayıplar verdi.

Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirde başladıktan sonra bu seyrini hafta ortasına taşıyor. Kritik verilerin açıklanacağı günde ons altın sabah 08.55’de 2.315 dolar seviyesinde bulunuyor. Dünü 2,297 – 2,320 dolar bandı aralığında geçiren ons altın dünü 2.314 dolar seviyesinde tamamladı.

GRAM ALTINDA SON GELİŞME

Gram altın, ons altın ve dolar kurundaki sakin seyrin etkisiyle yatay seyirde bulunuyor. Dünü 2.385 – 2,415 TL aralığında geçiren gram altın günü 2,407 TL’den kapattı.

Gram altın, geçtiğimiz hafta sert yükselişler yaşadıktan sonra, haftanın son işlem gününde kazançlarının bir kısmını silerek aşağı yönlü bir eğilim sergiledi.

Gram altın bu seyrini yeni güne taşıyarak kritik verilerin açıklanacağı günün sabahında 08.55’te 2,407 TL’de yatay seyirde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, piyasalarda hareketliliği meydana getiriyor. Kritik verilerin açıklanacağı bu hafta da piyasalarda karışık seyrin olduğu görülüyor.

Bugün ABD tarafında 2 kilit veri takip edilecek. Bu verilerden biri enflasyon rakamları olurken, diğeri ise FED faiz kararı toplantısı. Piyasalar bu iki önemli veriye odaklanmış durumda.

Altın fiyatları bu iki veriyi dört gözle bekliyor. Mayıs ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,4 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,1 olarak açıklanması öngörülüyor. Geçtiğimiz ay ise enflasyon yıllık bazda yüzde 3,4 olurken, aylık bazda yüzde 0,1 olmuştu. FED’in kararını etkileyen bu veri TSİ 15.30’da açıklanacak.

Bir diğer önemli ve kritik veri ise Fed faiz kararı toplantısı. Piyasaların radarında bulunan FED faiz kararı bugün TSİ 21.00’de açıklanacak. Piyasalar, FED’in faizleri yüzde 5,50 aralığında sabit tutması tahmin ediyor.

Gelecek olacak bu veriler para piyasaları üzerinde etkili olabilir. Yatırımcılar bu 2 veriyi merakla bekliyor.

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