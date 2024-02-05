Altın otu hangi hastalıklara iyi gelir

ALTIN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Mesane, prostat ve idrar yolu iltihaplarına karşı etkilidir. Romatizma ve eklem ağrısı problemlerini hafifletir. Tokluk hissi verir. Hazım güçlüklerinde ve basurda faydalıdır.

İŞTE DİĞER YARARLARI

İdrar arttırıcı, safra ve pankreas salgısını ve mide suyunu çoğaltıcı ve idrar yollarındaki taşları atılmasına yardımcıdır.

BÖBREK KUMLARI

Altın başak otu mısır püskülü ile birlikte kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

MESANE YOLU İLTİHABI

Altın başak otu biberiye ile birlikte kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

GASTRİT

Altın başak otu kantaron ile birlikte kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

VARİS

Altın başak otu kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

EGZAMA

Altın başak otu şahtere ile birlikte kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

GAZ SÖKTÜRÜCÜ

Altın başak otu nane ile birlikte kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

YARA

Altın başak otu öğütülüp yaralara serilir. Altın başak otu pelin otuyla ile birlikte kaynatılıp pansuman yapılır.

İLTİHAP

Altın başak otu öğütülüp yaralara serilir.altın başak otu pelin otuyla ile birlikte kaynatılıp pansuman yapılır.



