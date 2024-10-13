Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Binnur Kaya ("Ayşe" filmindeki rolüyle) ve Nur Sürer ("Mukadderat" filmindeki rolüyle) arasında paylaşıldı.

"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise Nejat İşler'e ("Evcilik" filmindeki rolüyle) verildi.

Törende, uzun metraj en iyi film ödülü "Mukadderat" filmine gitti.

Festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü Murat Has'a ("Balinanın Bilgisi" filmindeki çalışmasıyla), "Film Yön Ödülü" "Ayşe" filmine gitti. "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü", "Ayşe" filminin yönetmeni Necmi Sancak'a, "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü" ise "Gülizar" filminin yönetmeni Belkıs Bayrak'a verildi. Bayrak, ödülünü Türkiye'nin kadınlarına ve Filistinli kadınlara ithaf etti.

"En İyi Yönetmen Ödülü" Necmi Sancak’a, "En İyi Film Ödülü" ise Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat" filmine gitti. Güç, ilk filmi olduğunu ve üretmeye devam edeceğini belirterek teşekkür etti.

"Cahide Sonku Ödülü", "Gülizar" filminin kostüm tasarımcısı Yağmur Ergül'e verilirken, "En İyi Senaryo Ödülü" "Evcilik" filminin yönetmeni Ümit Ünal'a verildi. "En İyi Müzik Ödülü", "Balinanın Bilgisi" filminden Serkan Polat, Özgür Alper ve Pınar Bayrak'a gitti. "En İyi Kurgu Ödülü", "Fidan" filminin kurgusunu yapan Melike Kasaplar'a verildi.

"En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü", "Gülizar" filminin yönetmeni Meral Aktan'a gitti.

"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü" Ayça Bingöl'e ("Fidan" filmindeki rolüyle), "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü" ise Osman Sonant'a ("Mukadderat" filmindeki rolüyle) verildi.

Binnur Kaya, ödülünü alırken hayatını sevdiklerine adayan tüm kadınlar adına almak istediğini belirtti ve kadınların seslerinin duyulmadığını dile getirdi. Nur Sürer ise ödülünü Yılmaz Güney için aldığını ifade etti.